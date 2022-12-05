GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hubtic’ten deniz yolu taşımaları için avantajlı navlun teklifi

ABD, İsrail, Kuzey Afrika ve Orta Doğu limanlarına özel navlun fiyatları

Hubtic'ten deniz yolu taşımaları için avantajlı navlun teklifi

05 Aralık 2022 Pazartesi 15:32


Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan ve aktif olarak 75’ten fazla rotada teslimat gerçekleştiren dijital lojistik şirketi Hubtic, müşterilerine avantajlı fiyatlar sunuyor. Fiyatların dönemsel olarak değiştiğini söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Armatörler ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu dönem ABD, İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı limanlardan özel fiyatlar aldık. Bu sayede ithalat ve ihracatçı şirketlerimizin lojistik maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.


Covid-19 döneminde deniz taşımacılığında ortaya çıkan global konteyner krizi ve kısıtlama döneminin sona ermesiyle hız kazanan ürün ticareti neticesinde navlun fiyatları büyük bir artış göstermiş, bu durum tedarik zincirlerinde de aksaklıklara yol açmıştı. Bu yılın başından itibaren navlun fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde düşüş görülse de pandemi öncesine kıyasla fiyatlar hala yüksek. İthalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren dijital lojistik şirketi Hubtic bu noktada devreye girerek, deniz yolu taşımacılığında sunduğu avantajlı fiyatlar ile müşterilerinin lojistik maliyetlerinin azalmasına katkı sunuyor.


Abdullah Cansu: “Armatörlerden özel fiyat alıyoruz”


Rotterdam’dan Karaçi’ye, Şangay’dan İskenderiye’ye kadar çok sayıdaki limana deniz yolu veya intermodal taşımacılık ile ulaştıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Deniz yolunda navlun fiyatları şu anda pek çok rotada 4 ila 5 bin dolar seviyesine inse de pandemi öncesine kıyasla rakamlar hala yüksek. Bunun yanı sıra döviz kurunu da dikkate alarak, müşterilerimizin taşımacılık maliyetlerini azaltmaya odaklanıyoruz. Bunun için de hizmet verdiğimiz ülkelerde armatörler ile görüşerek, liman ve navlun için özel fiyat teklifleri alıyoruz” dedi.


Amerika’dan Orta Doğu’ya uygun liman ve navlun fiyatları


Fiyatların dönemsel olarak değiştiğinin altını çizen Cansu, bu dönemde özel fiyat aldıkları bölge ve limanları şu sözlerle anlattı; “Şu anda İsrail’deki pek çok limanda özel fiyatlar verebiliyoruz. ABD’de New York, Norfolk, Savannah limanlarında maliyet avantajı sağlıyoruz. Kuzey Afrika’da Fas, Tunus ve Cezayir’de avantajlı navlun fiyatları sunuyoruz. Orta Doğu’da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar bölgesindeki limanlarda da müşterilerimiz için uygun fiyatlara anlaştık.” 


Düşük hacimli taşıma yapan KOBİ’ler de yararlanabiliyor


Cansu ayrıca kara yolu, deniz yolu ve bu iki yolu birden kapsayan intermodal taşımacılıkta, komple ve parsiyel taşıma seçenekleri sunduklarını ifade ederek, “Dolayısıyla daha düşük miktarlı taşıma ihtiyacı olan KOBİ’lere de hitap ediyoruz. Yük taşımacılığında 50 kiloluk yüklerden komple taşımalara kadar tüm yüklerin taşımasını kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolunda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Hubtic Hakkında:

Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, 2020 yılında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kuruldu. 2021 yılında İstanbul’da açtığı operasyon ofisi ile birlikte faaliyetlerini Türkiye üzerinden yönetmeye başlayan Hubtic, 6 kıtada 50’den fazla ülkeye taşıma hizmeti veriyor. Geliştirdiği algoritma ile yük verenler ve taşıyıcılar arasında doğru eşleştirmeyi yapan Hubtic, komple ve parsiyel olmak üzere hem kara yolu hem deniz yolunda taşıma yapıyor. Intermodal taşımacılık alanında da müşterilerine hizmet sunan Hubtic, anlık fiyat teklifinden yüklerin 7/24 takibine ve online dokümantasyon hizmetlerine uzanan uçtan uca lojistik çözümleriyle uluslararası taşımacılık operasyonlarına hız, verimlilik ve şeffaflık kazandırıyor.

www.hubtic.com/tr


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR"
KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu kasım enflasyonunu değerlendirdi
Şanbaz Yıldız’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Şanbaz Yıldız’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları...
Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor Gebze belediyesi aralık meclisi toplanıyor
Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor Bizimköy’de dayanışma ve sevgi ile engeller kalkıyor
Başkan Büyükgöz’den dernek ziyaretleri Başkan Büyükgöz’den dernek ziyaretleri
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

KADINA KARŞI ŞİDDET EN VAHİM İNSANLIK SUÇUDUR"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen...

Haberi Oku