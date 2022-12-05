Hubtic’ten deniz yolu taşımaları için avantajlı navlun teklifi





Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan ve aktif olarak 75’ten fazla rotada teslimat gerçekleştiren dijital lojistik şirketi Hubtic, müşterilerine avantajlı fiyatlar sunuyor. Fiyatların dönemsel olarak değiştiğini söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Armatörler ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu dönem ABD, İsrail, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki bazı limanlardan özel fiyatlar aldık. Bu sayede ithalat ve ihracatçı şirketlerimizin lojistik maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.





Covid-19 döneminde deniz taşımacılığında ortaya çıkan global konteyner krizi ve kısıtlama döneminin sona ermesiyle hız kazanan ürün ticareti neticesinde navlun fiyatları büyük bir artış göstermiş, bu durum tedarik zincirlerinde de aksaklıklara yol açmıştı. Bu yılın başından itibaren navlun fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde düşüş görülse de pandemi öncesine kıyasla fiyatlar hala yüksek. İthalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren dijital lojistik şirketi Hubtic bu noktada devreye girerek, deniz yolu taşımacılığında sunduğu avantajlı fiyatlar ile müşterilerinin lojistik maliyetlerinin azalmasına katkı sunuyor.





Abdullah Cansu: “Armatörlerden özel fiyat alıyoruz”





Rotterdam’dan Karaçi’ye, Şangay’dan İskenderiye’ye kadar çok sayıdaki limana deniz yolu veya intermodal taşımacılık ile ulaştıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Deniz yolunda navlun fiyatları şu anda pek çok rotada 4 ila 5 bin dolar seviyesine inse de pandemi öncesine kıyasla rakamlar hala yüksek. Bunun yanı sıra döviz kurunu da dikkate alarak, müşterilerimizin taşımacılık maliyetlerini azaltmaya odaklanıyoruz. Bunun için de hizmet verdiğimiz ülkelerde armatörler ile görüşerek, liman ve navlun için özel fiyat teklifleri alıyoruz” dedi.





Amerika’dan Orta Doğu’ya uygun liman ve navlun fiyatları





Fiyatların dönemsel olarak değiştiğinin altını çizen Cansu, bu dönemde özel fiyat aldıkları bölge ve limanları şu sözlerle anlattı; “Şu anda İsrail’deki pek çok limanda özel fiyatlar verebiliyoruz. ABD’de New York, Norfolk, Savannah limanlarında maliyet avantajı sağlıyoruz. Kuzey Afrika’da Fas, Tunus ve Cezayir’de avantajlı navlun fiyatları sunuyoruz. Orta Doğu’da özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar bölgesindeki limanlarda da müşterilerimiz için uygun fiyatlara anlaştık.”





Düşük hacimli taşıma yapan KOBİ’ler de yararlanabiliyor





Cansu ayrıca kara yolu, deniz yolu ve bu iki yolu birden kapsayan intermodal taşımacılıkta, komple ve parsiyel taşıma seçenekleri sunduklarını ifade ederek, “Dolayısıyla daha düşük miktarlı taşıma ihtiyacı olan KOBİ’lere de hitap ediyoruz. Yük taşımacılığında 50 kiloluk yüklerden komple taşımalara kadar tüm yüklerin taşımasını kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolunda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.









Hubtic Hakkında:

Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, 2020 yılında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde kuruldu. 2021 yılında İstanbul’da açtığı operasyon ofisi ile birlikte faaliyetlerini Türkiye üzerinden yönetmeye başlayan Hubtic, 6 kıtada 50’den fazla ülkeye taşıma hizmeti veriyor. Geliştirdiği algoritma ile yük verenler ve taşıyıcılar arasında doğru eşleştirmeyi yapan Hubtic, komple ve parsiyel olmak üzere hem kara yolu hem deniz yolunda taşıma yapıyor. Intermodal taşımacılık alanında da müşterilerine hizmet sunan Hubtic, anlık fiyat teklifinden yüklerin 7/24 takibine ve online dokümantasyon hizmetlerine uzanan uçtan uca lojistik çözümleriyle uluslararası taşımacılık operasyonlarına hız, verimlilik ve şeffaflık kazandırıyor.