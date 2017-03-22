Hümeyra Korkmaz Davası Yeniden

2015 yılında Körfez Tütünçiftlik’te kendisinden boşanmak isteyen eşi Hümeyra Korkmaz’ı konuşma bahanesiyle çağırarak silahla başından vurarak öldüren Sinan Korkmaz’a yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Karar ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tebligat yapılmadığına dair ve sanık tarafından Hümeyra Korkmaz’ın ailesi ile bebeğine yönelik bir suç işleyip işlemediği hususu belirsiz kaldığından davanın yeniden görülmesine karar verdi. Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Duruşmada savcı sanık hakkında eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşinin ailesine yönelik kasten öldürme suçundan beraat kararı verilmesi yönünde mütalaa verdi. Duruşma 2 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.