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Hümeyra Korkmaz Davası Yeniden

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanmak istediği eşi Sinan Korkmaz tarafından öldürülen Hümeyra Korkmaz’ın cinayet duruşmasında dosyada eksiklik olduğu için süreç yeniden başladı

Hümeyra Korkmaz Davası Yeniden

22 Mart 2017 Çarşamba 09:10


2015 yılında Körfez Tütünçiftlik’te kendisinden boşanmak isteyen eşi Hümeyra Korkmaz’ı konuşma bahanesiyle çağırarak silahla başından vurarak öldüren Sinan Korkmaz’a yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Karar ile ilgili İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na tebligat yapılmadığına dair ve sanık tarafından Hümeyra Korkmaz’ın ailesi ile bebeğine yönelik bir suç işleyip işlemediği hususu belirsiz kaldığından davanın yeniden görülmesine karar verdi. Kocaeli Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Duruşmada savcı sanık hakkında eşini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşinin ailesine yönelik kasten öldürme suçundan beraat kararı verilmesi yönünde mütalaa verdi. Duruşma 2 Mayıs 2017 tarihine ertelendi.

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