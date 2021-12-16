http://www.gebzegazetesi.com/hunkar-cayirina-fatih-sultan...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Belediyesi'ne devredilen Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 yılında vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı’nda basın toplantısı düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgenin müze ve kültür alanı haline getirileceğini açıkladı.
Daha önce bir vakfa satışı ile gündeme gelen son olarak İstanbul Büyükşehir ve Tuzla Belediyeleri tarafından askeri bölgeden yol açılması ve Hünkar Çayırı’nın yanına sanayi sitesi yapılması ile tartışma konusu olan tarihi Hünkar Çayırı ile ilgili önemli bir süreç başlatıldı. Müze ile ilgili ilk ciddi açıklama yapıldı.
Fatih Gençlere Rol Model Olmalı
Fatih Sultan Mehmet Han’ın gençlere rol model olması, gençlerin Fatih’i örnek alması için İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak yıllardan beri araştırmalar yapmakta ve bir çok TV kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Hünkar Çayırı ve Fatih’le ilgili belgeseller hazırlamaktayız. Hazırladığımız belgeselin tanıtım sinevizyonunu sizlerle paylaşıyoruz.
HÜNKAR ÇAYIRI’NA PANORAMİK MÜZE
Çağ açıp çağ kapatan büyük bir komutan ve devlet adamı olan ilim, bilgi, kültür ve sanata büyük önem veren Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'na panoramik müze kurulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz burada incelemelerde bulundu.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün tarihi Hünkâr Çayırı’ndaki açıklamalarına başta TRT olmak üzere bir çok medya kuruluşu geniş yer verdi.
Fatih’in Vefat Ettiği Yer
Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusunu toplayıp otağını kurdurduğu alan, ordugah ve Hünkar Çayırı olarak adlandırılıyor. Burada 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybeden Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi’de bulunuyor.
Gebze Belediyesi tarafından bölgenin tarihi dokusuna uygun hazırlanacak proje kapsamında, Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu alana panoramik müze ve o dönemi anlatan çeşitli objeler yapılacak. "İstanbul'un fethinin yeniden vurgulandığı bir çalışma da ortaya konulacak" Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi sorumlulukları gereği burayı sıradan bir alan olarak görmediklerini belirterek, Fatih Sultan Mehmet'e yakışır proje geliştirmek istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde çalışmalar yapacaklarını dile getiren Büyükgöz, "Hızlı bir şekilde projelendirme ve bilgi envanteri oluşturma çalışmaları yapılacak. Burada tarihi ve bilimsel verilere, özgün proje anlayışına dayanılarak hem tarihi yansıtan hem de dijital dünyanın en ileri boyuttaki unsurlarının kullanıldığı bir müze anlayışı burada gerçekleştirilecek. Özgünlük anlamında birçok unsur da projede olacak. 195 dönümlük bir arazide yapısal gruplar ağırlıklı olmadan, 'Hünkar Çayırı' duygusunu yok etmeden, yapı stoğu anlamında ileri gitmeden, tarihi kimliği koruyup, yaşatıp gelecek nesle bunu en iyi şekilde anlatan bir çalışma yürüteceğiz." diye konuştu. Büyükgöz, en kısa sürede projelendirmenin tamamlanıp inşa çalışmalarına geçileceğini anlatarak, şunları kaydetti: "İstanbul'un fethinin yeniden vurgulandığı bir çalışma da ortaya konulacak. Bunu katılımcı anlayışla yapacağız. Tarihi en iyi bilenlerle çalışacağız. Tüm tarafları dinleyeceğiz ve katılımlarını sağlayacağız. Hata yapmamak adına gerekli hassasiyetleri yapacağız. Fatih Sultan Mehmet burada vefat etmiş, bunu asla ve asla sıradan bir proje anlayışıyla ele almayacağız. Sorumluluğun farkındayız, çalışmalarımızı bu çerçevede yapacağız."