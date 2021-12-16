Hünkar Çayırı'na

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Belediyesi'ne devredilen Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1481 yılında vefat ettiği tarihi Hünkar Çayırı’nda basın toplantısı düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgenin müze ve kültür alanı haline getirileceğini açıkladı.

Daha önce bir vakfa satışı ile gündeme gelen son olarak İstanbul Büyükşehir ve Tuzla Belediyeleri tarafından askeri bölgeden yol açılması ve Hünkar Çayırı’nın yanına sanayi sitesi yapılması ile tartışma konusu olan tarihi Hünkar Çayırı ile ilgili önemli bir süreç başlatıldı. Müze ile ilgili ilk ciddi açıklama yapıldı.