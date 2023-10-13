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Hürriyet: "Tek Borcu Olan Belediye Biz Değiliz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün Türkiye'de ve Kocaeli'de de birçok belediye SGK’ya borçlu konumda ve ödemekte zorlanıyor. Tek borcu olan belediye biz değiliz" dedi.

Hürriyet:

13 Ekim 2023 Cuma 14:57

  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SGK borçları sebebiyle belediyeye ait tüm gayrimenkullere konulan haciz işlemleriyle alakalı basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm belediyelerin SGK ve vergi borçları olduğunu ve haciz işlemlerinin anormal bir durum olmadığını belirten Başkan Hürriyet, "Yapılan haberlerde sanki ilk defa gayrimenkul haczi yapılıyormuş, ilk vergi borcu olan belediyeymiş gibi bir algı yönetimi söz konusu oldu. Bu algı doğru değil. Yıllardan bu yana Türkiye’deki birçok belediye ve Kocaeli’deki birçok belediye SGK ve vergi borçlarını ödemekte zorlanır. Ödeyemez. Bir yandan maaşlar bir yandan kurum karşılıkları bunların hepsini ödemeye kalktığında yatırıma ayıracağı oranlar azalır. Dolayısıyla bugün Kocaeli’de de birçok belediye SGK ve vergi borçları gibi borçları ödeyemediği için hep borçlu konumdadır. Tek SGK borcu olan belediye biz değiliz. Bu borçlar ve haciz işlemi anormal bir durum değil. İlk defa da değil. Bütün belediyelerin gayrimenkullerinde SGK borçlarına ilişkin illaki hacizler vardır ya da yapılmış takip işlemleri vardır" dedi. 
   
 "Belediyeler çoğu zaman kullanmadığı arazileri borçlarına karşılık takas yaparak kurumlara borçlarını öderler" 
 Bu takip işlemlerinde belediyelerin mal varlığını gösterdiğini ifade eden Başkan Hürriyet, "Bunlara bazen usulen haciz işlemleri uygulanır bazen de bazı belediyeler bu borçlarına karşılık kamu arazilerini takas yaparlar. Hatta cami yerleri, okul yerleri satılıyor haberleri görürüz. İşte bunlar vergi ve SGK borçlarına ilişkin kurumlar arası takas sonucu oluşur. Belediyeler çoğu zaman kullanmadığı arazileri borçlarına karşılık takas yaparak kurumlara borçlarını öderler" diye konuştu. 
                      



İHA
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