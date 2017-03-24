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İbrahim Bal’a Nezaket Ziyareti

SEDAŞ Yöneticilerinden TEİAŞ’ın Yeni Bölge Müdürü İbrahim Bal’a Nezaket Ziyareti

İbrahim Bal'a Nezaket Ziyareti

24 Mart 2017 Cuma 12:24

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven ve beraberinde kendisine eşlik eden SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Petr Zachoval ile Dağıtım Direktörü Dr. Ersan Şentürk ve Yönetici Asistanı Neslihan Seçen, TEİAŞ’ta Bölge Müdürlüğü’ne atanan İbrahim Bal’a tebrik ziyaretinde bulundular. Daha önce  TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı, Kuzeybatı Anadolu Yük Tevzi İşletme Müdürü  olarak görev yapan İbrahim Bal, TEİAŞ 5.Bölge Müdürü  Kemal Göçer’in görevden ayrılması ile bu göreve atandı.

“SEDAŞ’IN ÖNEMLİ PAYDAŞI”

SEDAŞ İcra Başkanı Bekir Sami Güven, İbrahim Bal’ı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiğini belirterek, SEDAŞ’ın en önemli işbirliği yaptığı kurumların arasında, TEİAŞ’ın da önde gelen kurumlardan biri olduğunu belirtti.  Ayrıca,  SEDAŞ’ın bölgesindeki 4 İlde,  toplam 26 indirici merkeze sahip olan  TEİAŞ’ın son dönemde yaptığı yatırımlarla Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce de artan enerji talebinin karşılanmasına  ve elektrik iletim sisteminin güçlenmesine büyük katkı sağladığını  belirtti ve  “Yeni görevinizde başarılar dilerim” dedi.

“EKONOMİYE ENERJİ İLE CAN VERİYORUZ”

İbrahim Bal, SEDAŞ heyeti ile yakından ilgilendi ve “SEDAŞ ile işbirliğini daha çok arttıracağız. Sanayi Bölgesinde SEDAŞ’ın dağıtım şebekesindeki faaliyetleri ile TEİAŞ olarak bizlerin üretim ve  dağıtım merkezleri arasında iletim hatlarımız ile sağladığımız enerji ülke ekonomisine can veriyor. İş birlikteliğimiz çok önemli” dedi ve yapılan ziyaretten duyduğu mutluluğu belirterek, SEDAŞ yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür etti.     

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