İlk Defa Kredi Çekecekler Dikkat

1 - İHTİYACINIZI İYİ BELİRLEYİN

Krediyi ne amaçla kullanacağınız çok önemli. Kredi ve kart borçlarınızı birleştirmek için mi, evlilik, tatil, eğitim gibi özel ihtiyaçlarınız için mi, yoksa genel nakit harcamalarınız için mi kredi arıyorsunuz? Bu konuda net olmanız bankaların ihtiyaç sebebine göre yapmış oldukları kampanya ve avantaj seçeneklerinden faydalanabilmenizi sağlayacaktır.

2 - ARAŞTIRMA YAPARKEN ALTERNATİFLERİ KAÇIRMAYIN

Çoğu tüketici kredi araştırmasına daha önceden ilişkisi olduğu bankaya giderek başlar. Bu yanlış bir hareket değildir ancak diğer bankaların sunduğu avantajlı olabilecek tekliflerin önüne de geçmemeli. Ulaşabildiğiniz tüm bankalarda bütçenize ve ihtiyacınıza uygun kredi tekliflerini araştırmalısınız. Unutmayın hiç planınızda olmayan bir banka tam da ihtiyacınıza özel bir kredi teklifi sunabilir.

3 - KARŞILAŞTIRMA YAPIN, EN DOĞRUSUNU SEÇİN

Bankalardan topladığınız kredi tekliflerini karşılaştırın. Hangi bankanın hangi konuda daha iyi bir teklifle karşınıza çıktığını hesaplayın. Sizin için önemli olan faktör ne belirleyin. Aylık taksitler mi, faiz oranı mı yoksa toplam maliyet mi? Karşılaştırma yaparken tüm etkenleri düşünün, dosya masraflarından yaptırılan sigortalara, vergi yükümlülüklerinden bankanın talep ettiği ücretlere kadar her detayı inceleyin. Sizin için en uygun krediye ulaşmanız ancak böyle mümkün olacaktır.

4 - SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMUNA DİKKAT EDİN

Kredi başvurunuzu gerçekleştirirken banka size kredinizle ilgili bilgilerin bulunduğu bir form gönderecektir. Bu formu dikkatlice okunmalı ve anlaşmanız dışında bir madde ile karşılaşırsanız bunu bankaya bildirmelisiniz. Sözleşmede yazan bilgiler tüm kredi sürecinizi ve kapsamınızı etkileyeceğinden özen göstermeniz gereken bir aşama olduğunu unutmayın.

5 - ÖDEME PLANINI SEÇERKEN BÜTÇENİZİ HESABA KATIN

Seçeceğiniz ödeme planı kredi ödemelerinizi ve bütçenizi doğrudan etkileyecek faktörlerin başında gelir. Çalışma durumunuz, hanenize giren aylık gelir ve bu gelirin düzeni gibi konular ödeme planınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken noktalardır. Eğer kayıtlı gelirinizin bir kısmı 3 aylık veya yıllık olarak geliyor ya da özellikle ilk yıllardaki ödemelerinizin daha az olmasını istiyorsanız, bankalardan esnek veya artan ödemeli kredi planı talep edebilirsiniz.

6 - KREDİ NOTUNUZU ÖĞRENİN

Her olumsuz kredi başvurusu kredi almanızı biraz daha zorlaştırmaktadır. Bundan dolayı kredi notunuzu öğrenerek, kredi alıp alamayacağınızı kredi başvurusu yapmadan öngörmeniz, aslında ilerde sorunsuz kredi kullanmanız açısından önemlidir. Bunun için Kredi Kayıt Bürosu`nun (KKB) internet sitesi üzerinden ufak bir ücret karşılığında kredi notunuzu edinebilirsiniz.

7 - KREDİ ÖDEMELERİNİZİ DÜZENLİ YAPIN

Ödemelerinizin düzenli olması sadece mevcut kredinizi için değil aynı zamanda ileriki dönemlerde kredi hareketlerinizi de etkileyecektir. Yapacağınız gecikmeler kredi notunuza yansıyacak ve bu durum bir sonraki krediniz için bankanın size bakışına tesir edecektir. Ödemelerinizi düzenli yapmanız en başta seçtiğiniz ödeme planıyla doğrudan ilişkili olacağından karar aşamasında doğru adımlar atmanız gerektiğini unutmayın! Diyelim ki bütçenizde beklenmedik bir sorun yaşandı. Bunu direkt olarak bankayla paylaşın ve planınızda değişiklik isteyin. Ödemelerinizi geciktirmektense böyle bir karar almak mantıklı olacaktır.

8 - FAİZLERDEKİ SON DURUMU GÜNCEL OLARAK TAKİP EDİN

"Krediyi aldım ve bundan sonra sadece ödemelerimi düzenli yapsam yeter" diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü kredi alırken gösterdiğiniz titizlik kadar kredi sürecini takip ederek maliyetlerinizi aşağıya çekmek konusu da size ekstra fırsatlar yaratabilir. Bunun için sürekli olarak faiz oranlarını ve ülkenin ekonomik durumunu takip etmek gerekiyor. Bu şekilde davranarak oluşan yeni fırsatları yakalamak ve daha düşük maliyetle borçlanmakta mümkün.

9 - YAPILANDIRMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN

Yapacağınız takip sonucunda faizlerin düştüğünü fark ederseniz, konut kredinizi daha avantajlı oranlarla yapılandırabilirsiniz. Bu durum kalan ödemelerinizi rahatlatırken, yapılandırma sırasında yenileyeceğiniz ödeme planınız da bütçenizdeki yükü azaltacaktır. Ancak burada unutmamanız gereken nokta, bankaların yapılandırma sırasında sizden konut kredisi için kalan anaparanın %1 ile %2’si oranında bir ücret talep etmeleri olacaktır.