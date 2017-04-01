Piyasaya sürdüğü ürünler için sunduğu hizmeti 5 ila 7 yıl arasında bir süre içinde kaldıran Apple, bir ürünün daha miadını doldurmaya hazırlanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi iOS 10.3.2 güncellemesi ile iPhone 5 ve iPhone 5C'ye verdiği desteği kesebilir. Zira iOS 10.3.2'nin geleceği cihazların listesini yayınlayan Apple, listede iPhone 5, iPhone 5C ve 4'üncü nesil iPad'lere yer vermedi.



Görünen o ki Apple'ın resmi servisleri, iOS 10.3.2'nin yayınlanmasının ardından kullanıcılar iPhone 5 ve 5C'lerine güncelleme yapamayacak. Apple'ın geçtiğimiz yılın Eylül ayında 2010 yılında kullanıma giren ve son yıllarda güncelleme desteği alamayan iPhone 4'lere donanım desteği vermeyi bırakmıştı.