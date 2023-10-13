İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI?

İsrailli fanatik yahudilerin son aylarda Filistin’de Kudüs ve Mescidi Aksa'ya yönelik saldırı ve Mescidi Aksaya girmeleri ile başlayan gerginlikler üzerine Gazze'de konuşlanma Hamas 7 Ekim 2023'de İsrail’in bazı bölgelerine karşı taarruz başlatması ile son yılların en büyük savaşı başlamış ve halen savaş devam ediyor. İsrail Gazze’yi kara hava ve denizden bombalıyor.

Filistin ve İsrail’den çok sayıda sivil savaşlarda hayatını kaybetti.

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı yüzde 10 iken, bölge demografisi kısa sürede organize bir şekilde değiştirildi. Filistin’e Yahudi göçleri Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, henüz 1880’li yıllardan itibaren artmaya başlamıştı. Zira Filistin’e göç etmenin Yahudiler nezdinde dinî bir boyutu da bulunuyor. Bu göç dalgalarına “yükselmek/yukarı çıkmak” anlamına gelen “Aliyah” adı verilmiştir. 1882-1903 Birinci Aliyah, 1904-1914 İkinci Aliyah, 1919-1923 Üçüncü Aliyah, 1924-1928 Dördüncü Aliyah, 1929-1939 arası dönem ise Beşinci Aliyah olarak nitelendirilmiştir. Bu göçler sayesinde on binlerce Yahudi bu topraklara göç etti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1948-1951 yılları arasında da Filistin’e Yahudi göçleri yoğun şekilde devam etti.





Buna karşılık İsrail ordusu da 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya başladı.

SON SAVAŞIN ACI BİLANÇOSU

7 Ekim 2023'de başlayan son İsrail Filistin arasındaki Gazze savaşları İle ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Filistinli uzmanlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin davası pahasına Arap ülkeleriyle normalleşme ve ittifaklar kurarak, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük kesimini Mısır'a göç ettirmeye çalıştığının altını çizdi.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere Filistinli direniş grupları ise İsrail'in hayata geçirmeye çalıştığı projenin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Nitekim Netanyahu, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaş zaman alır." şeklindeki sözleri dile getirerek, Orta Doğu bölgesini değiştirme tehdidinde bulundu.





TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

İsrail Gazze’de Filistinlilerin başına bomba yağdırdığı kadın çocuk binlerce kişinin öldüğü 13 Ekim 2023. de TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da Filistin in israil yahudileri tarafından nasıl işgal edildiğinin tarihi yayınlanıyordu.

2004 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN VE KUDÜS BELGESELİMİZ yayınlanıyor.

12 yıldan beri TGRT Belgese TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

ve

web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve







da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilirsiniz.

ANADOLU TAKSİMATI İDARİYE HARİTASI.

Anadolu illerini gösteren 140 yıl önce çizilen bu haritada İsrail diye bir yer yok o tarihilerde FİLİSTİN İLİ YAZILI.

İsrail’in devlet terörü uyguladığı, bombalarla yok ettiği Filistin bölgesi 1917 yılına kadar Anadolu ili olarak misakı milli sınırları içinde. B







u önemli tarihi haritayı paylaşan değerli akademisyen Mustafa Bıyıklı Beye teşekkür ediyor şiir tadında Anadolu illerinde tarih ve kültür bilinci turuna davet ediyoruz.

NERESİ ANADOLU'DUR

Tarihten önceki çağlar

Üstüne konmuşsa dağlar

Yeşil bir türküyse bağlar

Orası Anadolu’dur

Dağlarının tuğu karsa

Kayasında kartal varsa

Yüreğin Türk-Türk atarsa

Orası Anadolu’dur

Dereler akarken serin

Yanık ise bağrı yerin

Mehmet ise adı erin

Orası Anadolu’dur

İnsanını bir kez sına

Gıpta etmez gayrısına

Hekim yoksa sayrısına

Orası Anadolu’dur

Halı yerde hasır ise

Eller nasır-nasır ise

Bir günü bir asır ise

Orası Anadolu’dur

Nasır gülerken ayadan

Atlı yol sorar yayadan

Köy asılıysa kayadan

Orası Anadolu’dur

Tozu eldeyken toprağın

Çiğ üstündeyse yaprağın

Şafağındaysa bayrağın

Orası Anadolu’dur

Deresinde sazan varsa

Her köyde bir ozan varsa

Beş vakitte ezan varsa

Orası Anadolu’dur

Sadettin Kaplan







BU TARİHİ HARİTADAKİ ORTADOĞUDAKİ OSMANLI İLLERİ YEMEN, FİLİSTİN, SURİYE NASIL ELİMİZDEN ÇIKTI

TGRT DE YEMEN ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 12 Ekim 2023'de TGRT Belgesel TV'de 2008 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

Kültür Hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız YEMEN ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ yayınlanıyor.

12 yıldan beri TGRT Belgese TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi

ve

web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve

da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilirsiniz.