İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI?

FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞLARI NASIL BAŞLADI
Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı yüzde 10 iken, bölge demografisi kısa sürede organize bir şekilde değiştirildi. Filistin’e Yahudi göçleri Birinci Dünya Savaşı’ndan önce, henüz 1880’li yıllardan itibaren artmaya başlamıştı. Zira Filistin’e göç etmenin Yahudiler nezdinde dinî bir boyutu da bulunuyor. Bu göç dalgalarına “yükselmek/yukarı çıkmak” anlamına gelen “Aliyah” adı verilmiştir. 1882-1903 Birinci Aliyah, 1904-1914 İkinci Aliyah, 1919-1923 Üçüncü Aliyah, 1924-1928 Dördüncü Aliyah, 1929-1939 arası dönem ise Beşinci Aliyah olarak nitelendirilmiştir. Bu göçler sayesinde on binlerce Yahudi bu topraklara göç etti. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından, 1948-1951 yılları arasında da Filistin’e Yahudi göçleri yoğun şekilde devam etti.
Buna karşılık İsrail ordusu da 2006'dan beri abluka uyguladığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin birçok bölgesini yoğun şekilde bombalamaya başladı.
SON SAVAŞIN ACI BİLANÇOSU
7 Ekim 2023'de başlayan son İsrail Filistin arasındaki Gazze savaşları İle ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 950 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Filistinli uzmanlar, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Filistin davası pahasına Arap ülkeleriyle normalleşme ve ittifaklar kurarak, Gazze Şeridi'ndeki nüfusun büyük kesimini Mısır'a göç ettirmeye çalıştığının altını çizdi.
Hamas ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere Filistinli direniş grupları ise İsrail'in hayata geçirmeye çalıştığı projenin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.
Nitekim Netanyahu, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik savaş zaman alır." şeklindeki sözleri dile getirerek, Orta Doğu bölgesini değiştirme tehdidinde bulundu.
TGRT'DE KUDÜS VE FİLİSTİN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
https://fb.watch/nEvY6iQ01B/?
İsrail Gazze’de Filistinlilerin başına bomba yağdırdığı kadın çocuk binlerce kişinin öldüğü 13 Ekim 2023. de TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da Filistin in israil yahudileri tarafından nasıl işgal edildiğinin tarihi yayınlanıyordu.
2004 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ FİLİSTİN VE KUDÜS BELGESELİMİZ yayınlanıyor.
https://m.facebook.com/story.
12 yıldan beri TGRT Belgese TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilirsiniz.
ANADOLU TAKSİMATI İDARİYE HARİTASI.
Anadolu illerini gösteren 140 yıl önce çizilen bu haritada İsrail diye bir yer yok o tarihilerde FİLİSTİN İLİ YAZILI. İsrail’in devlet terörü uyguladığı, bombalarla yok ettiği Filistin bölgesi 1917 yılına kadar Anadolu ili olarak misakı milli sınırları içinde. Bu önemli tarihi haritayı paylaşan değerli akademisyen Mustafa Bıyıklı Beye teşekkür ediyor şiir tadında Anadolu illerinde tarih ve kültür bilinci turuna davet ediyoruz.
NERESİ ANADOLU'DUR
Tarihten önceki çağlar
Üstüne konmuşsa dağlar
Yeşil bir türküyse bağlar
Orası Anadolu’dur
Dağlarının tuğu karsa
Kayasında kartal varsa
Yüreğin Türk-Türk atarsa
Orası Anadolu’dur
Dereler akarken serin
Yanık ise bağrı yerin
Mehmet ise adı erin
Orası Anadolu’dur
İnsanını bir kez sına
Gıpta etmez gayrısına
Hekim yoksa sayrısına
Orası Anadolu’dur
Halı yerde hasır ise
Eller nasır-nasır ise
Bir günü bir asır ise
Orası Anadolu’dur
Nasır gülerken ayadan
Atlı yol sorar yayadan
Köy asılıysa kayadan
Orası Anadolu’dur
Tozu eldeyken toprağın
Çiğ üstündeyse yaprağın
Şafağındaysa bayrağın
Orası Anadolu’dur
Deresinde sazan varsa
Her köyde bir ozan varsa
Beş vakitte ezan varsa
Orası Anadolu’dur
Sadettin Kaplan
BU TARİHİ HARİTADAKİ ORTADOĞUDAKİ OSMANLI İLLERİ YEMEN, FİLİSTİN, SURİYE NASIL ELİMİZDEN ÇIKTI
TGRT DE YEMEN ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR
https://fb.watch/nDcxlh7l1Q/?
An itibari ile 12 Ekim 2023'de TGRT Belgesel TV'de 2008 tarihinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür Hizmeti olarak hazırladığımız Devri Alem belgesel programımız YEMEN ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ yayınlanıyor.
https://m.facebook.com/story.
12 yıldan beri TGRT Belgese TV'de her gün sabah 07, gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan Devri Alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilirsiniz.