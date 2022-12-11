İstanbul'da STK'lerden Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek













İHH İnsani Yardım Vakfının açıklamasına göre, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" kapsamında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde gerçekleştirilen panel öncesinde, katılımcı sivil toplum kuruluşları ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir, Çin'in sayıları 1200'ü geçtiği ifade edilen toplama kamplarında 3 milyona yakın kişiyi alıkoyduğunu belirterek, "Ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz. Uygurlar, bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir zulümle karşı karşıya bulunuyor." ifadelerini kullandı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da "Çin zannedildiği kadar güçlü değil. Çin, Doğu Türkistan'da evleri toplama kamplarına, hapishanelere dönüştürdü. Konuşma zamanı bitti. Allah'ın Türkiye'ye verdiği gücü, Türkiye Doğu Türkistan için kullanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Udun da 8 milyondan fazla insanın gözaltı kamplarında tutulduğunu ifade ederek, "Doğu Türkistan'ın doğal kaynakları 1,4 milyar Çinlinin ihtiyacını karşılarken, yerel halk yoksulluk sınırının altında bırakılıyor." dedi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Milli Türk Talebe Birliği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Kulübü, İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile Genç İHH'nin de katıldığı panelde çeşitli oturumlar düzenlendi.

AA