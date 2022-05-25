İstanbul’dan Hatay’a Fotoğraflarla Devri Alem

Gebze gazetesi

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlan makalemiz

Pandemi günleri ve korona vebasından sonra geziler başladı maskeli günler geride kalıyor iki yıldır hayatımızı esir alan korona vebasını hiç unutmamamız ders ve ibret almamız gerekiyor. Maskesiz olarak ilk kez uçakla seyahat edeceğiz derken bindiğimiz uçakda maske dağıtıldı. Maskeli olarak Hatay’a doğru yola çıkıyoruz.

Pandemi günleri ve korona vebasından sonra geziler başladı maskeli günler geride kalıyor iki yıldır hayatımızı esir alan korona vebasını hiç unutmamamız ders ve ibret almamız gerekiyor. Maskesiz olarak ilk kez uçakla seyahat edeceğiz derken bindiğimiz uçakda maske dağıtıldı. Maskeli olarak Hatay’a doğru yola çıkıyoruz.

Uçağımız Sabiha Gökçen havalimanından kalktıktan sonra Tuzla Çayırova ve Gebze’yi fotoğraflarla görüntüledik.

Bölgemiz herşeye rağmen yeşil şehir merkezlerimiz tam anlamı İle beton yığını olmuş Gebze bölgesindeki taş ocakları cehennem çukuru gibi korkunç. Gebze merkezinden Karamürsel sahillerine Osmangazi köprüsünün üstünden geçerken 43 yıl önce ilk kez Gebze’ye geldiğim yılları düşündüm. Karamürsel ve Yalova sahilleri. Tersanelerle kapanmış bir zamanlar birçok meyvenin ve sebzenin yetiştiği Yalova bölgesi sözde rantçı organize sanayi bölgesi organizatörleri tarafından kapatılmış. Vatandaşdan çok düşük fiyata topladıkları yerleri gerçek sanayicilere Gebze ve Dilovası’nda olduğu gibi çok yüksek fiyatlara satıp büyük rant vuracaklar. Gebze ve Dilovası halkı bu tip OSB cilere haklarını helal etmiyorlar.





Samanlı dağlarının muhteşem manzarası eşliğinde Sakarya nehri havzası. Kütahya ve Konya semalarında uçağımız bir kartal gibi süzülerek katlı Toros dağlarını aşıp Adana’ya gelirken Anadolu’nun Kıraç ve çöle dönen manzarası karşısında endişe ediyorum.

Bereketli Çukurova Seyhun ve Ceyhan nehirlerine el sallayıp. Türk tarihinin tapu senedi olan Seyhun ve Ceyhun yani Amuderya ve Siriderya nehirlerini düşünüp Maveraünnehir bölgesi Oğuz illerinde çektiğim belgeselcilik anılarımı düşündüm.

Daha önce Dünyamız ve Ülkemiz çöl olmasın belgeselini çektiğim Adana Karataş bölgesindeki kumulları Seyir ederek İskenderun körfezine açılırken sizleri çölleşme Ve erozyonla mücadele genel müdürlüğü ile ortaklaş ve Çukurova bölgesinde Kumlularda Çektiğim Ülkemiz ve dünyamız çöl olmasın belgeseli ile baş başa bırakıyor biz Hatay a doğru yolumuza devam ediyoruz

Dünyamız Çöl Olmasın Belgeselimiz

Ülkemiz Çöl Olmasın

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Antakya’dan Hatay’a Belgesel Tadında Devri Alem diyerek hataya iniyoruz





Hatay olarak bilinen şehrin merkezi Antakya’ın vakıflar Medeniyeti tarihimizde çok önemli yeri var. Antakya binlerce yıllık tarihi geçmişi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapan şehir Antakya ile ilgili Diyanet vakfı İslam ansiklopedisinde yer alan bilgi

Bizi Hatay’da değerli arkadaşım ve 25 yıldır devri alem belgesel programlarımızı seslendiren Mahmut Yıldırım bey karşıladı.Kültür medeniyet ve zaferler Tarihimiz de Hatay da belgesel çekimlerimize hızlı başladık belgesel çekimlerimize Hatay’ın manevi merkezi Habibi Neccar camisinde kuranı Kerim’de Yasin suresinde adı geçen Habibi Neccar hazretlerinin makamında Fatiha okuyup dua ederek başladık.





Habibi Neccar Camisinden Canlı Yayın





Hatay’da Habibi Neccar hazretleri camisinde değerli seslendirme sanatçısı devri alem belgesel programlarımızın kurumsal seslendirme yönetmeni Hataylı arkadaşım Mahmut yıldırımın rehberliğinde belgesel çektik

Habibi Neccar Hazretleri

Türkiye diyanet vakfı ansiklopedisinde habibi Neccar hazretleri ile ilgili verilen bilgileri okuyabilirsiniz.



Amik Gölünden Canlı Yayın





Hatay Amik ovasına adını veren Amik gölünün kaynağında Devri alem belgesel programlarımızın seslendirme sanatçısı değerli arkadaşım Mahmut Yıldırımın misafiri olup gün batımının belgeselini çektik.