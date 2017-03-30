İstihdam Seferberliği Sürüyor !

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/ozelistihdamburolari/basvurubilgileri.aspx

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İŞKUR'un 812 BELGE NO'lu 14.12.2015 tarihinde yetkilendirmiş olduğu özel istihdam ofisinin yapmış olduğu program ile eğitim alan her bireyi başarı durumu ile yönlendirmesini sağlıyor. Yönlendirilme yapılan kurumların bir çoğu 4447 Sayılı Kanunun geçici 10.maddesinde öngörülen Sigorta Primi alan kurumlardan oluşmaktadır.

http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isveren/tesvikler.aspx

Bu destek nedir ve kimler yararlanabilir?

Destekler birçok kurum tarafından yapılmaktadır. Bütün desteklerin ortak amacı ise kendi elemanını kendin yetiştirme ve iş öğretmeye yönelik desteklerdir. İŞKUR desteklerinde bakılan 18 yaş üstü olunması ve son 6 ay içinde SGK lı olmamasıdır. Yönlendirme yapılan kurumların İŞKUR, KOSGEB ve Avrupa Fonlarından biri yada birkaçından aldıkları maaş ve sigorta destekleri ile bu konudaki istihdam sıkıntısı çözülmesi hedeflenmektedir. Yönlendirme yapılan firmaların adaylar için teklif ettiği ücret aralığı 1400- 3750 TL arasındadır. Teklif edilen ücretler firmalara göre değişiklik gösterebilir.

Eğitimin İçeriği Nedir?

Eğitim programının içeriği İnsan Kaynakları Uzmanlığı. Ülkemizde hemen hemen her şirketin İnsan Kaynakları departmanı bulunmaktadır. Şirketler, verdiği önemli kararlarda adım atarken İnsan Kaynakları departmanına ihtiyaç duyar. Günümüzde İnsan Kaynakları bir şirketin işe alımlarda, çalışma saatlerinden personellerin sorunlarına kadar her şeyin aslında idari olarak yönetildiği bölümdür. Yani kısacası İnsan kaynakları işyerlerinde ihtiyaç duyulan insan gücünü karşılamak ve verimli kullanmak için oluşturulmuş bölümün adıdır.

Eğitim ve Sertifika Süreci nasıl oluyor?

Eğitimi İŞKUR'dan değil Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel bir eğitim kurumundan alıyorsunuz. Bu eğitim 2 ay sürüyor ve uzaktan eğitim olarak internet üzerinden veriliyor. Eğitimi tamamladıktan sonra yine M.E.B. onaylı tamamlama sınavına giriyorsunuz. Bu sınavdan geçer puan aldığınızda programa ait sertifika almaya hak kazanıyorsunuz. Sertifikalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır.

Sertifikamı aldıktan sonra ne yapmalıyım?

Sertifikanızı aldıktan sonra yine İŞKUR'dan değil fakat İŞKUR'un yetkilendirilmiş olduğu Özel İstihdam Bürosu aracılığıyla İşe Yönlendirme aşamasına geçmiş bulunuyorsunuz. Bu Özel İstihdam Büroları'nın İŞ YÖNLENDİRME yetkisi bulunmasından dolayı sizi anlaşmalı olduğu diğer firmalar ve şirketlerle görüşmenizi ve iş başvurusu yapmanızı sağlıyor. Bu yıl yapılan anlaşmalarda ise firmaların 630 kişiyi alacaklarını belirtmesi üzerine Teşvik Programı tekrar açıldı. Yani 630 kişi işe yerleştirilecek.