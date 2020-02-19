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İSU uzmanlarının araştırmaları bilimsel dergilerde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün uluslarası kriterlere sahip merkez laboratuvarında görevli uzman personelin katıldığı Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi’nde yaptığı sunumlar ulusal tıp ve bilim dergilerinde yayınlanmasına layık görüldü.

İSU uzmanlarının araştırmaları bilimsel dergilerde

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:21

TECRÜBELER KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR
Kocaeli’nde su ve atıksuyun kontrol altına alınmasında önemli rolü bulunan İSU Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Merkez Laboratuvarının bünyesinde, konusunda uzman personeller görev yapıyor. Akredite laboratuvarda her ay binlerce su ve atıksu numunesinin analizlerini yapan uzman personeller, yaptıkları araştırmalar ve elde ettikleri tecrübelerini katıldıkları konferans ve kongrelerde kamuoyu ile paylaşıyor.

KONGREYE KATILIM
SU Genel Müdürlüğü, son olarak, Sağlık Bakanlığı, DSİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İLBANK işbirliğinde 12 - 15 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresine 4 teknik personel ile 3 sözlü ve 1 poster sunumuyla katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 74 kamu kurum ve kuruluşu, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi’nin yer aldığı Kongrede, İSU’nun uzman personelleri tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sunumları ülkemizde yayım yapan ulusal tıp ve bilim dergilerinde yayımlanmasına karar verildi.



ÜÇ ARAŞTIRMA SUNUMU YAYIMLANACAK

İSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Merkez Laboratuvarı Su Laboratuvar Sorumlusu Kimya Mühendisi Soner Akgün’ün kongrede sunduğu , “LC-MSMS ile Ambalajlanmış İçme Suyunda Akrilamid Tayini’’ bildirisi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan “Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi’nde”, Kimyager Mahmut Kopan’ın sunduğu “Yerüstü Sularında SBSE yöntemiyle Sipermetrin Analizi ‘’ ve Kimyager İsmail Sunar’ın sunduğu “GC-MS Purge and Trap metodu ile nihai suda THM analizi” adlı sunumları Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi olan “Journal Of Health Science and Medicine” adlı dergilerde yayınlanmaya değer görüldü. Araştırmaların sunumları, dergilerin önümüzdeki sayılarında yer alacak. Kongrede, Kimyager Mustafa Ufuk Yücel’de “Geri Kazanım Sularında Sodyum İzlenmesi’’ poster sunumu gerçekleştirdi.
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