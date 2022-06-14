İSU’DAN AFAD KOCAELİ YÖNETİCİLERİNE TEKNİK GEZİ

Kocaeli’nin sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayan ve yüzde 100 atık su arıtma oranı ile ülkemizde öncü kurum olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine yönelik teknik geziler düzenliyor. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü yönetici ve uzmanları, İSU’nun önemli tesis ve yatırımlarını yerinde inceledi.

MODERN HİZMET ANLAYIŞI

İSU Genel Müdürlüğü, şehrin ihtiyacını karşılamak için 13 adet içme suyu arıtma tesisi, 22 adet atık su arıtma tesisi, Yuvacık ve Kandıra Namazgah Barajları, Gebze Denizli ve Cumaköy Göletleri, HES, GES ve BES enerji tesisleri, geri kazanım suyu tesisleri, uluslararası akredite laboratuvarı, içme suyu, atık su ve yağmur suyunun kontrol ve takibi ile müdahalesinin yapıldığı SCADA Kontrol Merkezi gibi birçok önemli yatırım ile hizmet vermektedir. Ülkemizde birçok örnek yatırım ve projeyi hayata kazandıran İSU, 2 milyonu aşkın insana 875 bin aboneye 19 bin km uzunluğunda altyapı şebekesi ile modern ve çağdaş işletmecilik hizmetleri veriyor.





ÖNEMLİ YATIRIMLARDA İNCELEME

İşletmecilik çalışmaları ile teknolojik yatırımlarının tanıtımını gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile çeşitli STK’lara yapılan yatırımları yerinde inceleme imkânı sağlıyor. Daha önce birçok teknik gezi programı düzenleyen Kurum, son olarak Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü’nün yöneticilerine tesisleri gezdirdi. Geziye İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan ile Şube Müdürleri ve uzman personeli katıldı. AFAD ekibi, suyun temini, içme suyunun arıtılması, çıkan atık suların arıtılması ve teknolojik olarak takibinin yapıldığı Kandıra Namazgah Barajı, Kandıra Dudutepe İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kullar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, SCADA Kontrol Merkezi ile Kandıra Namazgah HES ve Kullar Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ nde incelemelerde bulundu. İSU’ nun uzman personelleri, tesisler hakkında AFAD yöneticilerine bilgiler verdi.





MEMNUN AYRILDILAR

Suyun barajdan çeşmelere kadar süreci ve çevrenin korunması ile yenilenebilir enerji kaynaklarını yerinde gören AFAD yöneticileri, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirerek, teknik gezi nedeniyle İSU yöneticilerine teşekkür etti.





























