İYİ PARTİ KADIN POLİTİKALARINDAN 5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI MESAJI

Açıklamada, “5 Aralık Kadın Hakları Günü, Türk kadınlarının verdiği var olma mücadelesinin simgesidir" denilerek, "Cumhuriyet’in kurucu iradesi ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın birçok ülkesinden önce 1934’te kadınlara tanıdığı bu hakla kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olduğu bir toplumun temelleri atılmıştır." ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, "Cumhuriyet’in 1923’te ilanından sonra ilk kez 1930 yılında belediye seçimlerinde ‘seçme hakkı’ verildi kadınlara, kadınlar ilk kez oy kullandı. 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılarak kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip oldu. Kadınların hem oy kullanıp hem aday olabildiği yıl 1935, 5. Dönem TBMM seçimleridir. 17 kadın milletvekili seçilmiş, ara seçimle 18 temsil hakkı elde edilmiştir" hatırlatması yapılarak şöyle devam edildi:





"KADINLARIN SORULARINDA YİNE ERKEKLER KARAR VERİYOR"





"88 yıl sonra bugün, yıl 2022; kız çocukları eğitimde eşit avantaja sahip değil, yetişkin olmadan evlendiriliyor. Yıl 2022; kadın cinayetlerinde ve kadına şiddette ülkece dünyada üst sıralardayız. Yıl 2022; hâlâ Türkiye’nin özellikle kırsal kesimlerinde kadının adı yok. Kadın evde işçi, geliri yok; tarlada tarımın kayıt dışı işçisi, yine geliri yok. Yıl 2022; hâlâ kadın istihdamı erkeğe göre çok daha az. Yıl 2022; kadınlar hâlâ eşit işe eşit ücret istiyorlar. Yıl 2022; hâlâ kadınların sorunlarını kadın karar vericilerden çok erkek karar vericiler tartışıp çözüme yine erkekler karar veriyor. Yıl 2022; hâlâ kadınlar gelir düzeyi yüksek veya düşük olsun her an her yerde, evde, iş yerinde, otobüste, sokakta mobbing ve tacize maruz kalıyor. Yıl 2022; hâlâ Türkiye’nin çözüm bulması gereken en önemli meselelerinden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliği.

Kadınların sorununu öncelikle kadınlarla konuşup kadınlarla aşacağız. Kadının eğitimsizliğinin, yok sayılmasının, öldürülmesinin çözümünü erkeklerle konuşup toplumun her kesimiyle birlikte çözeceğiz.





Erkek egemen görünen Türk siyasetinde eşit temsil için kadın-erkek kol kola verip inanıyoruz ki beraberce savaşacağız ve beraberce başaracağız. Kadın genel başkana sahip olmanın haklı gururuyla liderimiz Meral Akşener önderliğinde İYİ Parti olarak, sadece sorunların tespitinde değil, çözümünde de en yüksek motivasyonla çalışmaktayız, çalışacağız."