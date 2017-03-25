İzmit'te Cinayet !

İzmit Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokakta sabaha karşı meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk sahibi olan ve yaklaşık 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Erkan Aygül (40) kardeşi Hakan Aygül’ün evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Aygül eline aldığı sert bir cisim ile Erkan Aygül’ün başına vurarak ağır yaraladı. Erkan Aygül’ü hareketsiz bir şekilde yerde yatar görünce hemen olay yerine 112 ekipleri çağırıldı. Yapılan kontrollerde Erkan Aygül’ün öldüğü belirlendi. Hakan Aygül gözaltına alınırken, Erkan Aygül’ün cenazesi otopsi işlemleri için İzmit Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Ailevi sorunları olduğu ve psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen Erkan Aygül’ün cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.