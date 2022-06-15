Jandarma Teşkilatı 182.Kuruluş Yılı ve Çocukluk Anılarımız

Türk jandarma teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü ile ilgili bir çok etkinlik düzenleniyor. Konuyla ilgili bizde gazeteci ve birçok tv kanalında yayınlanan Devrialem belgesel program yapımcısı olarak hazırladığımız makaleyi sizlerle paylaşıyoruz.

Jandarma Teşkilatı ve Çocukluk Anılarım

Çocukluk anıları çok önemli. Karadenizin yüksek köylerinde daha küçük bir çocuk iken ilk gördüğümüz devlet görevlisi ormancılar ve jandarmalardı ormancılar ve jandarmaları köy çocuğu hali ile uzaktan seyredip birgün onlar gibi devlet adamı olmak isterdik.

Çocukluk anılarımızda ormancılar ve jandarmaların çok ayrı yeri ve önemi vardır onların gösterişli elbiseleri ve tüfekleri ile erişilmesi imkansız makam sahibiydi. Çocukluk yılları üzerinden geçen yarım asırlık geçmişe rağmen o günleri hiç unutamıyorum.

O çocukluk günleri çok güzeldi çocuk ruhu jandarma ve ormancı ihtişamı keşke o çocukluk yıllarını yeniden yaşayabilsek.

Gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda jandarmanın çok ayrı bir yeri vardır, gazetecilik mesleği gereği jandarma komutanlıkları ile yakından görev yapma imkanımız oldu köylerde olan bir olayda bazen jandarmadan önce olay yerine gittiğimiz genç gazetecilik yıllarımız çok gerilerde kaldı.

Kültür ve edebiyat tarihimizde jandarma üzerine birçok kitap şiir türkü roman ve flim çekilmiştir.

Jandarmalar İçin ne yazsak az

Jandarma devlet ve milletimizin güvenlik teminatıdır

Jandarma can ve mal güvenliğimizin bekçisidir

Jandarma yasalara uyan vatandaşın dostu

Kanunusuzların korkulu rüyasıdır

Jandarma Teröristlere geçit vermeyen güçlü kaledir

Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yıl dönümünü Gebze Gazetesi ve Devrialem belgesel tv programı olarak kutluyor başta görevleri başında şehit olan jandarmalarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve Şükran’la anıyorum.

Jandarma Teşkilatının 182 yıllık tarihi

Tarihler çok önemli

Tarih Bilgi birikim ve bilinçtir

Tarih geçmişin aynası geleceğin ışığı

Devlet ve milletimizin güvenlik teminatı Jandarma teşkilatının kuruluşu ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşıyorum.

Jandarma Teşkilatının ilk nizamnamesi olan "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) 14 Haziran 1869'da yürürlüğe girmesiyle zabıtanın görev ve hizmetleri ile yetki ve sorumlulukları hukuki bir çerçeveye alındı. Yönerge kapsamında, her ilde personeli piyade ve süvarilerden oluşan birer "zaptiye alayı" kuruldu.Arşivlerde, 1839'dan itibaren "jandarma" adına ve "jandarma tayin kararnamelerine" rastlandığı için Türk Jandarma Teşkilatının, ay ve gününün tespiti mümkün olmasa da 1839'da kurulduğu kabul edildi.

Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 yılı ile "Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi"nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle Jandarma Teşkilatının kuruluş tarihi, 14 Haziran 1839 olarak belirlendi.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Sadrazam Sait Paşa tarafından modern bir zabıta teşkilatı kurulması amacıyla İngiltere ve Fransa'dan subaylar getirtilirken, teşkilatlanmada değişiklik yapılarak 20 Kasım 1879'da "seraskerlik" makamına bağlı "Umum Jandarma Merkeziyesi" kuruldu.

Jandarma Teşkilatı, 1908'de İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesinden sonra Rumeli'de gösterdiği başarılardan dolayı 1909'da yeniden düzenlenip "Harbiye Nezareti"ne bağlanarak "Umum Jandarma Kumandanlığı" adını aldı.

Hukuki statüsünü 1930'da kazandı

Jandarma birlikleri, 1914-1918'deki Birinci Dünya Savaşı ile 1919-1922'deki Kurtuluş Savaşı'nda, bir yandan iç güvenlik görevlerini sürdürürken diğer yandan birçok cephede yurt savunmasına katıldı.Cumhuriyetin ilanından sonra devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi Jandarma Teşkilatı da yeniden düzenlendi.1918'de kapatılan Jandarma Astsubay Okulu İzmit'te yeniden açılırken, sabit Jandarma Bölge Müfettişlikleri ve İl Jandarma Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılıp seyyar jandarma birlikleri de güçlendirildi.Teşkilat bugünkü hukuki statüsünü, 10 Haziran 1930'da 1706 sayılı Jandarma Kanunu'nun çıkarılmasıyla kazandı.1937'de "Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi" yürürlüğe girerken, 1939'da teşkilat, sabit jandarma birlikleri, seyyar jandarma birlikleri, jandarma eğitim birlikleri ve okullar olmak üzere üç grup halinde yeniden düzenlendi.(kaynak AA )