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Kahraman Garson !

İzmit'te balık lokantasında garsonluk yapan Erol Çam, denize atlayan bir kadını kurtardı. Boğulmak üzere olan kadın, garson sayesinde hayatta kalırken, hastanede tedaviye alındı

Kahraman Garson !

05 Nisan 2017 Çarşamba 17:03

Bugün öğle saatlerinde, İzmit Marina'ya gelen bir kadın aniden denize atladı. Marinada bulunan balık lokantasında garsonluk yapan Erol Çam, hemen denize atlayarak boğulmak üzere olan kadını iskeleye çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi G.Ö.'ye ilk müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö. tedavi altına alındı. Erol Çam, "Kadın sahile geldi. Merak edip yeniden baktığımda sadece çantasını gördüm. Çantanın olduğu yere doğru gittiğimde kadını su üstünde gördüm. Boğulmak üzereydi. Denize atlayarak kadını sudan çıkardım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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