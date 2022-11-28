GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun cenazesi defnedildi

Kocaeli'de kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Ayhan Aydın, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp rahatsızlığından vefat eden polis memurunun cenazesi defnedildi

28 Kasım 2022 Pazartesi 20:40

Dün hayatını kaybeden Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Aydın (51) için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, emniyet müdürleri ve meslektaşları katıldı.
Aydın'ın özgeçmişinin okunduğu törende, Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından dua edildi. 
İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Törenin ardından Aydın'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kartepe ilçesindeki Seyyide Aişe Hatun Camisi'ne getirildi.
Burada eşi Nurhayat Aydın ve çocukları, taziyeleri kabul etti.
Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Acısu Merkez Mezarlığında toprağa verildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan 10 şüpheli tutuklandı Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan...
İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı İskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
CHP'li Atalay: CHP'li Atalay: "Şimdi demokrasi zamanı"
ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu ÇGHB ekibi Kocaelili öğretmenlerle buluştu
Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri kesti Türkiye Atlı Dayanıklılık yarışmaları nefesleri...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...
Kocaeli'de hakkında 13 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Haberi Oku