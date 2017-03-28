“Kamplarımız Türkiye’ye örnektir”

Erkek öğrencilerin kamp yaptığı Diriliş Kampı 2’nin ardından inşa edilen Diriliş Kampı 1 hizmete girdi. Diriliş Kampı 1 için tanıtım töreni düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tanıtım programında konuşan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kampta ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Kamplarımız ücretsiz ve beş yıldızlı otel kalitesinde, Türkiye’ye örnektir” dedi.

“EN BÜYÜK SERMAYEMİZ GENÇLERİMİZ”

Kampın tanıtımı için yapılan törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Mustafa Altay, Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi belediye bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Törende yaptığı konuşmada, “Gençliğimize önem veriyoruz. Bizim en büyük sermayemiz, varlığımız gençlerimiz” diyen Başkan Karaosmanoğlu, “Hepimizin gayesi hayırlı evlatlar yetiştirmek. Vatanı, insanı seven, tabiatla ve doğayla uyumlu insanlara hizmet etmeyi şiar edinen, geleceğin büyükleri olan gençleri hayata hazırlamamız gerekiyor. İşte gençlik kampları bu niyet ve gayeyle yapılmıştır” dedi.

“KAMPIMIZ CENNETTEN BİR KÖŞE”

Başkan Karaosmanoğlu konuşmasının devamında, “Yaz aylarında kampımızın güzelliğini tarif etmek mümkün değil. Kuş sesleri içerisinde adeta cennetten bir köşe. Diriliş Kampı 1’de kız evlatlarımız 2,3 veya 4 gün hem spor yapacak, hem eğlenecek hem de bir şeyler öğrenecek. Çok iyi hatıralarla kamptan ayrılacaklar” dedi.

GENÇLİK LİDERLERİ KARDEŞLİKLERE ARACILIK YAPIYORLAR

Diriliş Kampı 1’in tanıtım töreninde Kılavuz Gençlik Liderlerinden Zehra Nur Alptürk şiir okurken Sümeyye Özdemir de konuşma yaptı. Özdemir, gençlere hayatlarında unutamayacakları anılara, dostluklara, kardeşliklere aracılık yaptıklarını belirtti. Törene katılan vatandaşlara günün anısına çam fidanı verildi.

208 KİŞİLİK KAMP

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet verecek Diriliş Kampı 1’de kız öğrenciler yararlanacak. Diriliş 1 Kampı da tıpkı Diriliş 2 Kampı gibi geniş olanaklara sahip. Kampta okçuluk, matrak, paintball, macera, yürüyüş ve spor sahaları olmak üzere 6 ayrı spor parkuru bulunuyor. Aynı anda 208 kişinin kamp yapabileceği bir alanda kurulu olan Diriliş 1 Kampı’nda 8 kişilik ranza sisteminin olduğu 26 adet bungalov ev yer alıyor. Kampta ayrıca mescit ve yemekhane de bulunuyor.