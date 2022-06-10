Kandıra'da yapılan tatbikatta gemide mahsur kalan kazazedeler varagele sistemiyle kurtarıldı

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar:

- "Türk boğazları bölgesinde kılavuzluk, römorkörcülük, tahlisiye ve gemi trafik hizmetleri sistemi, fenerler ve seyir yardımcılarında otorite olarak görev yapmaktayız. Son 10 yılda denizde 5 bin 134 kişiyi kurtardık"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Kandıra'da gerçekleştirilen "Denizdeki Kazazedeleri Kıyıdan Kurtarma Tatbikatı"nda sahile yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturan kuru yük gemisindeki 14 kazazede varagele sistemiyle kurtarıldı.

Kefken'deki Pembe Kayalar mevkisinde yapılan tatbikatta senaryo gereği, Derince’den Karadeniz Ereğli’ye seyir halinde olan bir kuru yük gemisi, "Kefken açıklarında ana makinesinin arıza yaptığını, kumanda altında olmadığını, sahile doğru sürüklendiğini ve acil yardım istediğini" Türk Radyo’ya bildirdi.

İhbar üzerine Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından olay yerine seyir, can, mal ve çevre emniyetine istinaden, Kefkenada’da konuşlu Kıyı Emniyeti-10 hızlı tahlisiye botu, Cebeci tahlisiye bot istasyonundan Tahlisiye 7 botu ile gemi personelinin kıyıdan kurtarma olasılığına istinaden Cebeci ve Mehmet Genç Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İçerisindeki 14 personeliyle birlikte sürüklenen gemi kuzey yönlü kuvvetli fırtına etkisiyle Kefken Pembe Kayalar mevkisinde sahile yaklaşık 150 m mesafede karaya oturdu.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle gemi personelinin deniz vasıtalarıyla tahliyesinin mümkün görülmediği olayda tahlisiye ekipleri kıyıdan kurtarma hazırlıklarına başladı.

Saat 20.00 itibariyle kurulan varagele sistemi ile saat 21.30 itibariyle gemideki tüm personel tahliye edilerek kıyıda hazır durumda bekleyen sağlık birimlerine teslim edildi.

Olayda deniz kirliliği oluşmadı.

30 kara tahlisiye personeli ile 4 uzman kurtarma personelinin katıldığı tatbikatta, gemi kurtaran gemisi (kazazede gemi), Kıyı Emniyeti-10 hızlı tahlisiye botu, Tahlisiye-7 botu, 4 tam donanımlı arazi aracı, 2 adet Toyota Hilux servis aracı, 1 adet şişme tip çadır kullanıldı.

- "2 bin 200'ün üzerinde personelle 7 gün 24 saat görev halindeyiz"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinin, görev alanlarında seyreden gemilerin seyir emniyeti ve denizde can, mal ve çevre güvenliğini temin etmek olduğunu belirterek, bu anlamda 2 bin 200'ün üzerinde personelle 7 gün 24 saat görev halinde olduklarını söyledi.

En son Aralık 2021'de gündüz koşullarında yaptıkları tatbikatı bugün gece koşullarında düzenlediklerini dile getiren Ünüvar, tatbikatın amacının denizde seyir emniyetini kaybetmiş, sürüklenen bir gemiden 14 personelin tahliyesi olduğunu ifade etti.

Ünüvar, kullandıkları kara tahliyesi sisteminde denizden ve havadan müdahale imkanı bulunmadığı süreçlerde karadan müdahale ederek insanları tahliye ettiklerini anlatarak, bu sistemde gemiye önce kılavuz halatı gönderildiğini, sonrasında bu halat yardımıyla bir makara sistemi kurarak insanların tahliye edildiğini kaydetti.