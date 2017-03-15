Karaosmanoğlu, Cem Vakfını konuk etti

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner ve beraberindeki heyeti ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal ve Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, nezaket amaçlı gerçekleşen ziyarette hazır bulundu. Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül’ün de eşlik ettiği birliktelikte Karaosmanoğlu ve Döner, güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.



