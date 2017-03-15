



Başkan Karaosmanoğlu, Muhasebecileri ve Mali Müşavirleri ağırladı







Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen ve yönetimi makamında konuk etti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Karaosmanoğlu, “Odalarımızda, derneklerimizde velhasıl tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızda (STK) bölünme olmamasını çok faydalı buluyorum. Sizlerin bir ve beraber olmanız Oda’nızı daha da güçlendirecektir” dedi.



KENT VE ÜLKE ÜZERİNE GÖRÜŞLER İFADE EDİLDİ





Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Fikret Gökmen gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında Karaosmanoğlu’na bilgi aktardı. Nezaket amaçlı gerçekleştirdikleri ziyaret için kendilerini kabul eden Başkan Karaosmanoğlu’na teşekkür eden Gökmen, “Üyelerimiz için çalışıyor ve hizmet üretmeye çalışıyoruz. 2026 stajyerimiz mesleklerinde mesafe almak için çabalıyor” diye konuştu. Görüşmede kentte ve ülkede yaşanan gelişmeler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Başkan Karaosmanoğlu, başta ulaşım olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin diğer projeleri hakkında konuklarına bilgi vermeyi de ihmal etmedi.