GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karaosmanoğlu, TÜGVA 4. Gençlik Buluşmasına katıldı

Başkan Karaosmanoğlu, TÜGVA 4. Gençlik Buluşmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı organizasyona, Kocaeli’den de çok sayıda genç katıldı.

Karaosmanoğlu, TÜGVA 4. Gençlik Buluşmasına katıldı

28 Mart 2017 Salı 13:36

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 4. Gençlik Buluşması programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılarak bir konuşma yaptığı Abdi İpekçi Spor Salonunu binlerce genç doldurdu. Erdoğan konuşmasında, “Ülkemizin demokraside, ekonomide, yatırımlarda bugünkü seviyesine gelmesi elbette kolay olmadı. Davamızın büyüklerinden devraldığımız sancağı, daha yükseklere çıkarmak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çetin mücadeleler verdik. Bugün ekonomide, sanayide, istihdamda, gençlerine sunduğu imkânlarda geçmiş dönemle karşılaştırılamayacak kadar müreffeh bir ülke var” dedi.

 

“15 TEMMUZ GECESİ, BİR HİLAL UĞRUNA 249 GÜNEŞ BATTI”

TÜGVA 4. Gençlik Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Merhum Şair Mehmet Akif’in “Bir hilal uğruna, ya rab, ne güneşler batıyor” dizesine atıfta bulunarak, 15 Temmuz gecesi, bir hilal uğruna 249 güneşin batışına şahitlik ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin o gece tankların altında ezilip bombalarının altında parçalandığını, helikopter ateşinin altında can verdiğini; ancak namusunu çiğnetmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı 102 yıl önce olduğu gibi, istiklaline ve istikbaline pranga vurdurmayacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etti bu millet. Böyle bir milletin mensubu olmakla hep birlikte iftihar etmeliyiz ve ediyoruz” diye konuştu.

 

 

“İKNA ODALARINDA GENÇ KIZLARIMIZI BEKLETENLER YENİ SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR”

Türkiye’nin demokraside, ekonomide, yatırımlarda bugünkü seviyesine gelmesinin kolay olmadığını, kendilerinin devraldıkları sancağı daha yükseklere çıkarmak ve Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çetin mücadeleler verdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun bugün ekonomide, sanayide, istihdamda, gençlerine sunduğu imkânlarda geçmiş dönemle karşılaştırılamayacak kadar müreffeh bir ülke var. Gençlere güvenen, onların önünü açmak için çabalayan yenilikçi bir yönetim anlayışı var, işte o biziz” ifadelerini kullandı.

 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının son bölümünde, Mevlana Celalettin-i Rumi’ye atfedilen, gençlerin kulaklarına küpe olmasını istediği şu tavsiyeleri aktardı: “Paranı ver, gönlünü ver, canını ver; ama sırrını verme. Günleri say, kazancını say, büyüklerini say; ama yerinde sayma. İşini beğen, aşığını beğen, eşini beğen; ama kendini beğenme. Emek ver, kulak ver, bilgi ver; ama sakın boş verme. Fidan büyüt, çocuk eğit, yoksul besle; ama kin besleme. Davet et, hayret et, ülfet et, affet; ama ihanet etme. Kitap oku, meslek oku, dünyayı oku; ama lanet okuma. Sınıfını geç, hayatını seç, rakibini geç; ama gülüp geçme. Gönül al, dost al, yoldaş al; ama beddua alma. Yaklaş, tanış, konuş, uzaklaş; ama uşaklaşma. Doğrul, sıyrıl, evril, devril; ama eğilme. Hislen, tasalan, seslen, uslan; ama paslanma. İtil, ütül, atıl, katıl; ama satılma.”

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
GebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuKaraosman
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de yankesicilik Kocaeli'de yankesicilik
“Kamplarımız Türkiye’ye örnektir” “Kamplarımız Türkiye’ye örnektir”
KPSS Şartsız En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel Alımları Yapılıyor KPSS Şartsız En Az İlköğretim Mezunu Daimi Personel...
Büyükşehir’den ödüllü Satranç Şampiyonası Büyükşehir’den ödüllü Satranç Şampiyonası
‘’Hayatın her anında KO-MEK var’’ ‘’Hayatın her anında KO-MEK var’’
Çayırova Belediyesi İlgi Odağı Oldu Çayırova Belediyesi İlgi Odağı Oldu
Yukarı Çık

Kocaeli'de yankesicilik
Kocaeli'nin İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde yaşlı vatandaşların bankalardan çektiği maaşlarını...

Haberi Oku