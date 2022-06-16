Karbon Girişimcilik Programı Demo Günü Kocaeli Sanayi Odası’nda gerçekleşti

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ. iş birliğinde yürütülen Karbon Girişimcilik Programının son aşaması olan DEMO Günü etkinliğinde 6 başarılı girişim iş fikrini, ilimizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine ve yatırımcılara Kocaeli Sanayi Odası konferans salonunda sundular.

Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ. iş birliğinde girişimcilik ekosistemine genç girişimciler kazandırılması ve bu girişimcilere yeni fırsatlar sunulması amacıyla Karbon Girişimcilik Programınıhayata geçirmiştir. Karbon Girişimcilik Programı kapsamında inovatif ve teknolojik fikirleri olan girişimciler programa başvurularını yapmış ve bu başvurular arasından 13 takım programa kabul edilmiştir. Programa kabul edilen takımlar 6 ay boyunca yoğun bir hazırlık, eğitim ve mentorlük süreci sonunda iş fikirlerini olgunlaştırıp ticarileşme yolunda Demo Günü ile yatırımcıların önüne çıkarak finansman destekleri için fırsat yakaladılar.





Kocaeli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılanetkinlikte Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, KOSGEB Müdürü İbrahim Ustaömer ve Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Turabi katılımcılar arasında yerlerini aldılar. Açılış konuşmalarında Prof. Dr. Oğuzhan Urhan Karbon Girişimcilik programının süreçleri ile ilgili bilgiler paylaşırken, katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ‘karbondan elmasa dönüşme serüveninde girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırmalarına destek olmak ve bu yolculuklarında yanlarında olmak çok kıymetli. Bugün de elmasa dönüşmüş fikirleri hep birlikte dinleyeceğiz’ dedi. Konuşmacılar arasında yer alan Memet Turabi ise ‘Kocaeli Sanayi odası olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Oda olarak sahip olduğumuz sanayi ve yatırımcı ağı ile programa katkı vermek, ileriye dönük olarak iş birliklerinin güçlenerek arttırmak ve geleceğin önemli konularında bir araya gelmek istiyoruz’ dedi. Açılış konuşmalarında yer alan Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın İlhan Aydın konuşmasında programın ilimiz için önemini vurgularken, ilimizi hakkında güncel bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. Kocaeli Üniversitesi Genel Müdür Yardımcısı Nesrin Aydın ise Karbon Girişimcilik Programını tanıtan sunumu ile katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Takım Lideri Ahmet Şen ise kurumlarının çalışmalarını anlatan sunumu ile programda yer aldı.

Demo Günü’nün yıldızları 6 başarılı girişimin sunumları ile program asıl heyecanına ulaştı. Yatırımcıların karşısına çıkan her bir takım iş fikirlerini, ekiplerini, kazandıkları başarıları, ürün ve hizmetlerinin süreçlerini, planlarını ve yatırım ihtiyaçlarını dile getirdikleri beşer dakikalık sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumları sonunda yatırımcılardan gelen soruları da yanıtlayan girişimciler kısa sürede kendilerini anlatmayı başardı.













Sahneye çıkan ve başarılı sunumlar gerçekleştiren takımlar sırasıyla;

BABYISTAN -Görüntü işleme yazılımı ile yeni doğan yoğun bakımdaki bebeklerin gelişimini takip ve analiz etme.

Projenin ebeveynler açısından hedeflediği durum bebeklerin görüntüsünü istedikleri zaman görebilme imkânı sağlayarak onları rahatlatmaktır. Bebeklerin günde 18 saat uyuması gerekiyor, kuvözün üzeri örtülüyor. Bu durum ise sağlık çalışanlarını denetlemekte zorluğa sürüklüyor. Kuvöze entegre, görüntü işleme sistemine sahip kamera sistemiyle bebek sağlık çalışanları tarafından denetlenebilecek.

Takım Lideri: Zahid Sami ATA | İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa – Endüstri Mühendisliği

SOMECO2 -Yeni Nesil Yüzer CO2 Dönüşüm Tesisi

Dünyanın en büyük problemlerinden biri olan karbondioksit emisyonunu azaltmak ve mevcut ihtiyaç durumundaki sürdürülebilir yakıt üretmek amacıyla diğer tekniklerden ayıran en önemli özelliği karbondioksiti hammadde olarak kullanan, mevcut düzende akaryakıt sektöründe katkı maddesi olarak kullanılacak ve ilerleyen düzeyde kendi başına bir yakıt olarak ticarileştirilebilecek bir yakıt olan metanolün tamamen yenilenebilir kaynaklarla çevreci bir şekilde üretimiyle CO2 emisyonunu düşürüyor.

Takım Lideri: Serhat Can BAYAR |Hacettepe Üniversitesi – Kimya Mühendisliği

STETOGUARD -Tek Kullanımlık Stetoskop Kılıfı ve Makinesi

Stetoskobun hastadan hastaya kullanımı sırasında enfeksiyon kaynaklarının taşıyıcılığına aracılık etmesini, tek kullanımlık stetoskop başlığıyla her hasta için özel stetoskop kullanımı gibi etki oluşturacak bir alternatif ile bu sorunun önüne geçmeyi hedefler.

Takım Lideri: İrfan Yusuf BAYSAL / Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Tıp Fakültesi

SUNBETA -Endüstriyel Elektrikli Araç Dönüşümü

Firmaların faaliyet halinde bulunan konvansiyonel araçları elektrikli araçlara dönüşümünü sağlamayı hedeflemektedir.

Takım Lideri: Abdulmelik DEMİR | Kocaeli Üniversitesi – Mekatronik Mühendisliği

AI MOD -Canlıların protez tasarımlarını gerçekleştirmeyi sağlayan yapay zekâ yazılımı

Canlıların kaybettikleri uzuvlarının işlevlerini yerine getirebilecek ucuz, hızlı ulaşılabilir ve sağlığa uygun ürünleri, oluşturduğumuz yapay zekâ yardımı ile hızlı bir şekilde modelleyerek 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretilebilir hale getirmeyi amaçlamaktayız.

Takım Lideri: Berk Can ASATEKİN / Kocaeli Üniversitesi – Mekatronik, Robotik ve Otomasyon Mühendisliği

MOGS -Motosiklet otonom güvenlik sistemleri

Motosikletin ön ve arka gövdesine bağlı otonom olarak çalışan ve özel tasarım airbag sistemi sayesinde kazalarda oluşan çarpışma hasarını minimalize etmeyi ve motosiklete bağlı özel emniyet kemeri ile kaza sırasında sürücünün savrulmasının önüne geçmeyi hedefler.

Takım Lideri: Korhan Mehmet MERSİN | Kocaeli Üniversitesi – Otomotiv Mühendisliği Teknolojisi



















