KARTEPE BELEDİYESİ OTİZME MAVİ IŞIK YAKTI

Birleşmiş Milletlerin otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde “Otizme Mavi Işık Yak” farkındalığına öncülük etti. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın destek verdiği farkındalık kapsamında 1 ve 2 Nisan tarihlerinde Kartepe Belediyesi Hizmet Binası mavi ışıklan aydınlandı.

2 Nisan tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak, sorunlara çözümler bulmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” ilan edildi. Kartepe Belediyesi Hizmet Binası mavi ışık ile kaplandı. Günün kararması ile sabahın ilk saatlerine kadar hizmet binası mavi ışık ile Otizme dikkat çekildi.