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Kartepe'de Servis Kazası

Kartepe'de servis aracı ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kartepe'de Servis Kazası

31 Mart 2017 Cuma 11:21

Alınan bilgilere göre, KOTO AODB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Rüstem Ö. idaresindeki 41 P 3884 plakalı servis minibüsü Mustafa Z. idaresideki 41 KU 595 plakalı panelvan tipi araç ile kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolun kenarına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada servis minibüsü içerisinde savrularak yaralanan 13 öğrenci, 2 öğretmen ve servis şoförü ve şoförün yan koltuğunda oturan Elif U. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak Kocaeli Gazetesi

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