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Kartepe'ye yeni mesire alanı

Kartepe'de 22 dönümlük alanda yapılan mesire alanı tamamlandığında vatandaşlar temiz hava ve ferah ortamda piknik yapabilecek.

Kartepe'ye yeni mesire alanı

05 Eylül 2023 Salı 13:39

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın bir süre önce yapımını başlattığı, vatandaşların piknik ve dinleme alanı olarak ücretsiz faydalanabilecekleri Kartepe Çamçeşme Mesire Alanı’ndaki çalışmalar devam ediyor. 22 dönüm alanda planlanan düzenlemeyle temiz havada, ferah ortamda vatandaşlar piknik yapabilecek. Mesire alanında 24 kamelya, 10 piknik masası, banklar, mescit, piknik alanları, otopark, bebek bakım yeri ve tuvaletler yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Çamçeşme Mesire Alanındaki yapım çalışmalarını inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kocaman "Kartepe'mizde yeşiller içerisinde, tertemiz havasıyla, konumuyla harika mesire alanı yapıyoruz. Çalışmalarına bir süre önce başlamıştık. Bugün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile birlikte son durumu kontrol ettik. Tamamlandığında şahane yerimiz daha olacak" dedi.



İHA
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