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Kaybolan 84 çocuk ailesine teslim edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta ve güvenlik ekipleri, kaybolan 84 çocuğu ailesine teslim etti.

Kaybolan 84 çocuk ailesine teslim edildi

18 Eylül 2023 Pazartesi 10:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahiller başta olmak üzere şehrin işlek noktalarında ve turistik bölgelerinde 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler bu çerçevede görevleri sırasında buldukları para, cep telefonu, cüzdan, çanta, kulaklık ve kolye gibi değerli eşyaları sahiplerine ulaştırıyor. Ekipler bu zamana kadar bulunan 247 kayıp eşyayı sahiplerine teslim etti.

Asayişin sağlanması noktasında da önemli bir çaba sarf eden zabıta ve güvenlik görevlileri, ailelerini kaybeden çocukların da yardımına koşuyor. Bu çerçevede Büyükşehir ekipleri, 84 çocuğu ailesine kavuşturdu.



İHA
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