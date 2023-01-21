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Kayganlaşan yolda otomobil ağaca çarpıp 10 metre sürüklendi: 1 yaralı

Kocaeli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil ağaca çarptıktan sonra 10 metre sürüklendi. Sürücü yaralanırken araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kayganlaşan yolda otomobil ağaca çarpıp 10 metre sürüklendi: 1 yaralı

21 Ocak 2023 Cumartesi 08:25

  Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden M.B.P. yönetimindeki 41 EM 363 plakalı otomobil ağaca çarptı. Daha sonra araç 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. 
  Araç kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
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