KAYMAKAM KARA VE BAŞKAN BIYIK, MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Muhtarlar bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımız. Her zaman muhtarlarımızla ortak akıl çerçevesinde birlikte çalışıyoruz” dedi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlar Günü dolayısıyla Darıca’nın mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Odlukaya ve mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısı oldukça verimli geçerken Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya, kendilerini unutmayan ve bir araya getiren Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti. Kaymakam Yüksel Kara ise Darıca’da kurumlar arasında güzel bir birliktelik olduğunu belirterek birlik beraberliğin her zaman devam etmesinin önemini vurguladı.

BIYIK: “MUHTARLAR BİZİM YOL ARKADAŞIMIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da her zaman muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, “Hepimiz biriz, beraberiz. Bizi birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman her işin üstesinden geliriz. Bizler sizlerle işbirliğini her zaman önemsiyoruz. Muhtarlarımız bizlerin mahallelerdeki gözü kulağı. Mahallelerdeki bütün sorunları en iyi sizler biliyorsunuz. Muhtarlarımızı yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Ortak akılla her zaman ilçemizi birlikte yönetmeye özen gösteriyoruz. Sizlerin talepleri bizler için önemli. Muhtarlarımızın hepsi fedakarca vatandaşlarımızın sorunları için çalışıyor. Mahallenin dertlerini kendi dertleri gibi gören muhtarlarımızla her zaman iç içe olmaya devam edeceğiz. Bizler Darıca’mızda bütün kurumlarımızla ilçemizin dertleriyle dertlenen kocaman bir aileyiz. Darıca ailemizin fedakâr üyelerinden olan muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyor, her zaman yanınızda olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum” diye konuştu.