Kaymakamlıkta Düzenlenen Ödül Töreninden Notlar

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze ile www.gebzegazete.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemiz

https://www.gazetegebze.com.tr/.../kaymakamlikta...

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Avrasya gazeteciler derneği olarak içişleri Bakanlığı STK genel müdürlüğü ve çeşitli kurumların paydaş olduğu deprem bilinci ile ilgili bir yıl önce hazırladığımız www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projemiz ile ilgili çalışmalarınız devam ediyor.

Kaymakamlıkda Ödül Töreni





İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Avrasya Gazeteciler Derneğinin “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediğimiz Deprem bilinci kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Gebze Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Kaymakam sayın Mustafa Güler tarafından öğrencilere verildi. Bizde törende bir konuşma yaptık.

Dereceye giren öğrencilere Avrasya gazeteciler derneği (www.avrasyagazetecilerdernegi.com )olarak para ödülü ve kitaplar hediye ettik.





Deprem Bilinci Ödül Töreni ile İlgili Gebze Kaymakamlığı resmî internet sayfasında yayınlanan haber linki

http://www.gebze.gov.tr/deprem-bilinci-ve-farkindaligi...

Ödül Töreni ile ilgili gazete haberleri linki

http://www.gebzegazetesi.com/.../deprem-bilinci-ve...

http://www.gebzegazete.com/.../deprem-bilinci-ve.../

Gebze Kaymakamlığı Resmî İnternet Sayfasında Yayınlanan haber

“Deprem Bilinci ve Farkındalığı” Kompozisyon Yarışması Ödülleri Kaymakam Mustafa Güler Tarafından Verildi

09.06.2022

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Avrasya Gazeteciler Derneğinin “Deprem Bilinci ve Farkındalığı” temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakamlık Makamında Kaymakam Mustafa Güler tarafından verildi.

Türkiye’nin deprem riski yüksek bir coğrafyada olmasından dolayı depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Kaymakam Mustafa Güler, ülkemizde deprem riskine karşı altyapısı olan toplanma alanlarının daha da arttırılması, insanımızın şehircilikle imar konusunda daha da bilinçlenmesi ve kentsel dönüşümün yaygınlaşması konularına değindi. Daha sonra deprem bilincinin öğrencilere aktarılması konusunda yapılan çalışmadan ötürü projeye katkıda bulunan kurumlara ve öğrencilere teşekkürlerini ve tebriklerini ileten Kaymakam Güler, Bingöl’de yaşadığı deprem anılarını öğrencilerle paylaştı.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Serhat Erat ise proje kapsamında bilgiler vererek, projelerinde devam edeceklerini belirtti. Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman depremle ile ilgili arşiv oluşturmak, çeşitli kurumlar ile Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında sempozyum ve paneller düzenlediğini belirtti. Proje ortağı Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile çeşitli etkinlikler yaptığını, AFAD Genel Merkezinin “Deprem Tırının” Gebze’ye getirileceğini belirterek http://www.deprembilinci.com/ sitesinde çalışmaları herkesin bilgilerine sunulduğunu söyledi.

Daha sonra yarışmaya katılan ve derece elde eden öğrencileri tebrik eden Kaymakam Mustafa Güler, yarışmada birinci olan Gebze STFA Mes. Tek. Anadolu Lisesi öğrencisi Emir Saltaş’a, İkinci olan Alaattin Kurt Anadolu Lisesi öğrencisi Yüsra İnanoğlu’na ve üçüncü olan Anibal Anadolu Lisesi öğrencisi Aysel Deniz’e ödüllerini ve hediyelerini takdim etti.