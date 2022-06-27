KBB BAŞKAN MESAJI

28 Haziran 1921 günü şanlı ordumuzun İzmit’e yeniden girişi ile kent düşman işgalinden kurtarılmış, halk bağımsızlığı kazanmanın coşkusu ile cadde ve sokakları doldurmuştu. Bu önemli günün yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelili hemşehrilerinin bu anlamlı gününü kutladı.





Başkan Büyükakın mesajında, “Bu gün 28 Haziran. İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yılını kutluyoruz.

Ne mutlu bizlere ki, ecdadımızın canı ve kanı ile bizlere emanet ettiği bu şehirde, bu cennet vatanda; huzur içeresinde yaşıyoruz. Bir karış vatan toprağı için canını seve seve veren bu aziz millet, bu şuurla ülkesine, bayrağına, dinine, namusuna sahip çıkmış; yurdunu düşmana çiğnetmemiştir. Kocaeli’nde kahramanca mücadele eden; Yahya Kaptan’ı, Kara Fatma’yı, Dayı Mesut’u, Gebeşoğlu Mehmet’i, Mahmut Nedim Bey’i, Halit Molla’yı, Servetiye Kahramanları’nı, Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Paşa’yı ve bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

Bizler de bu şuur ile vatanımıza ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Hürriyet ve istiklâl sadece sözle, sloganla, heyecanlı nutuklar atarak sağlanamaz.

Hürriyet ve istiklâl; büyük hedefler koyarak, çok çalışarak, şehrimize ve ülkemize yapılabilecek olanın en iyisini ve en güzeli yaparak sağlanır!

Hürriyet ve istiklâl, güçlü bir ekonomiyle, itibarlı bir dış politikayla ve büyük bir vizyonla sağlanır.

Allah, bu millete bir daha büyük acılar yaşatmasın. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin…

28 Haziran 1921 günü tıpkı Yahya Kemal’in “Vatan’da korkulu rüya içindeyiz gerçek, fakat bu çok sürmez mutlaka şafak sökecek” mısralarında umutla müjdelendiği gibi güneş zaferle doğdu. Başka hiçbir gerekçemiz olmasa, böyle kahramanların çocukları olmak onuru bize yeter. Birlik olunca zafer şarkıları yazma gücü, dağlar gibi engelleri aşmaya yeter. Bizleri bayrağımızın altında mutlu, hür ve bağımsız bir şekilde buluşturan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün huzur ve güven içinde yaşadığımız bir İzmit varsa, onlar sayesindedir. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun.”



