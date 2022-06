Kick Boks şampiyonası başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kick Boks Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başladı.

Kocaeli’de düzenlenen Kick Boks Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Şampiyonası açılış seremonisi Büyükşehir Belediye bandosunun gösterisi ile başladı.

Açılış törenine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın,

Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül

ile çok sayıda sporsever katıldı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Bando eşliğinde sporcuların yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu açılış töreninde, ilk olarak Özcan Altar mermer gösterisini gerçekleştirdi. Ardından tekvando, kick boks ve judoya yıllarını veren, çok sayıda sporcu yetiştiren Aşkın Kahveci’nin muhteşem gösterisi izleyenleri kendisine hayran bıraktı. 78 ilden 4.850 sporcunun katıldığı, 490 antrenör ve 80 hakemin görev aldığı müsabakalarda derece alan sporcular milli takım kadrosunu oluşturacak.

ÖNEMLİ BİR ŞAMPİYONA

Gösterilerin ardından kürsüye çıkan federasyon başkanı Kayıcı, ‘’Eski bir Kick Bokscu olan Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bu şampiyona bizim için çok önemli, çünkü bu şampiyonadan sonra Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası’na gidecek olan milli takım ile Büyükler Avrupa Şampiyonası’na gidecek milli takımı belirlemede son kriter müsabakasıdır’’ şeklinde konuştu. Kocaeli’yi çok sevdiğini dile getiren Kayıcı, Başkan Büyükakın’ın destekleriyle Türk Dünyası Kick Boks Gala gecesinin de 30 Temmuz’da Kocaeli’de gerçekleşeceğinin müjdesini verdi.

SPORDA TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI KOCAELİ

Başkan Büyükakın’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Çakmak, ‘’Sporun başkenti Kocaeli’mizde haftalardır ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenliyoruz. Türkiye’de en çok sporcuyu barındıran branşlardan biri olan Kick Boks için Kocaeli’de toplanmaktan gurur duyuyoruz. Bugün yaklaşık beş bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu müsabaka gibi bir ay sonra da Türk Devletleri müsabakalarını Kocaeli’mizde gerçekleştireceğiz’’ dedi. ‘’Sporda Türkiye’nin parlayan yıldızı Kocaeli’mizde Büyükşehir olarak gençlerimiz ve sporcularımız için önümüzdeki günlerde spor müsabakaları anlamında yapacağımız çalışmalar artarak devam edecek” sözleriyle konuşmasına devam eden Çakmak, spor kültürünün oluşması ve her bir vatandaşımızın sporla buluşması için Büyükşehir Belediyesi’nin var gücüyle çalıştığını ifade etti. Her şeyden önemlisi gençleri ve sporu çok seven bir belediye başkanımızın olduğunu dile getiren Çakmak, ‘’Hepinizi selamlıyor ve başarılar diliyorum’’ sözleriyle konuşmasını noktaladı.

KOCAELİ LİDER VE İLKLER ŞEHRİDİR

Konuşmalarını yapmak üzere son olarak kürsüye çıkan Vali Yavuz, sanayi, teknoloji, inovasyon ve bilim başkenti Kocaeli’nin ülkemizin her bir ilinde yapılan hizmet ve yatırımları finanse eden Türkiye’nin 4. şehri olduğunu ifade etti. Vali Yavuz, ‘’Türkiye’yi dünya ile yarıştıran, bilim ve teknolojide şu anda ulaştığımız seviyenin yeri burası. Bugün ne kadar övündüğümüz teknoloji varsa Kocaeli’den geçmeden yapılması mümkün değil. Bu yüzden Kocaeli lider ve ilkler şehridir’’ dedi. Kocaeli’nin aynı zamanda aktif sporcu sayısıyla, ulusal ve uluslararası dereceleri ve altyapısıyla spor kenti olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, birlik ve beraberlik içinde daha çok güzel işler yapılacağını belirtti.