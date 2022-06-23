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Kirazpınar’a Köy Mahsulleri Pazarı Geliyor

Kirazpınar Mahallesi’ne kazandırılacak köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Mahallemize köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun” dedi

Kirazpınar'a Köy Mahsulleri Pazarı Geliyor

23 Haziran 2022 Perşembe 20:48


Başkan Büyükgöz Kirazpınar’da incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Bu ziyaretler kapsamında mahallelerde devam eden çalışmaları ve projeleri denetleyen Başkan Büyükgöz Kirazpınar Mahallesi’ndeydi. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte Kirazpınar’a giden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleye kazandırılacak Köy Mahsülleri Pazaryeri alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların startının verildiği ve hızla devam ettiği köy mahsulleri pazar yeri alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Kirazpınar Mahallemizde köy mahsulleri pazarı kuruyoruz. 

SAĞLIK OCAĞI TADİLATI YAPILDI 

Çalışmalarımıza başladık. Kurban bayramı öncesi yetişmesi için de süreci hızlandırdık. Gebzeli üreticilerimize ve Kirazpınar sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz ziyaretler kapsamında ayrıca, Kirazpınar Sağlık Ocağını da ziyaret etti. Tadilat ve yenileme çalışmalarının Gebze Belediyesi tarafından yapıldığı Kirazpınar Sağlık Ocağında görevli sağlık çalışanları ve tedavi gören vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Belediyemiz tarafından tadilat çalışmalarının yapıldığı sağlık ocağımız hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Hayırlı olsun” dedi. 

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