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Kirazpınar’da Çöpler Yer Altına İniyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmaları kapsamında Kirazpınar Emlak Konutlarında 32 adet yer altı çaça yer altı sistemi kurulumu yapıldı

Kirazpınar'da Çöpler Yer Altına İniyor

23 Haziran 2022 Perşembe 20:54


Gebze’de konteynırlar yer altına alınıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçe genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında, çöp konteynırları yer altına alınıyor. Gebze’yi daha temiz ve modern bir görüntüye kazandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan bölgeler içerisinde Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutlar bölgesinde 32 adet yer altı çaça sistemi devreye alındı. 

ÇEVRECİ VE MODERN BİR SİSTEM 

Kirazpınar Emlak Konutları sakinlerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Emlak Konut sakinleriyle belediye çalışmaları ve hizmetlere ilişkin hasbihal eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer altı konteynır sistemine yönelik yaptığı açıklamada,  “Bölgemizde 32 adet yer altı çaça sistemi kurulumu yapıldı. Çalışma yapılan tüm noktalar; alt yapı, çaça aracı, site içi kullanım ve site yönetiminin talepleri gibi birçok durumların değerlendirilmesi yapılarak belirleniyor. 

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR 

Yapılan bu çalışmada çöplerin yer altına inmesiyle çevreci, estetik ve modern bir şehir görüntüsü oluşturuluyor. Sunulan bu hizmetten Kirazpınar toplu konut bölgesi olarak  2141 daire ve yaklaşık  10 bin kişi yararlanmış olacak. Bölgemizdeki 32 yeni sistemle birlikte yer altı çöp sistemimizi 318’e yükseltmiş olduk” ifadelerini kullandı. Kirazpınar Emlak Konut sakinleri de Başkan Büyükgöz’e hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. 

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