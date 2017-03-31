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KIZINA TECAVÜZ EDEN ADAM YAKALANDI !

Muğla’da 2001 yılında meydana gelen olayda öz kızının ırzına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanan kişi 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri tarafından aranan şüpheli Darıca’da bulunan metruk bir binada yakalandı

KIZINA TECAVÜZ EDEN ADAM YAKALANDI !

31 Mart 2017 Cuma 16:53


Muğla’da 2001 yılında meydana gelen olayda H. Y. (52) isimli şahıs, öz kızının ırzına geçtiği suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Bir müddet sonra tutuksuz yargılanmasına kara verilen Hasan Y. isimli şahıs hakkında yargılandığı Muğla Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2014 yılında 20 yıl hapis cezası verildi. Kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaklaşık 2 buçuk yıldır aranan H. Y.’nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şahsın Körfez ilçesinde bir iş yerinde çalıştığı bilgisine ulaştı. İş yerinde bulunamayan şahsın Darıca’da metruk bir binada kaldığını öğrenen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. H. Y. isimli şahıs burada yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H. Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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