KKB Nedir, Ne İşe Yarar?

KKB, Kredi Kayıt Bürosunun kısaltması olarak tanımlanabilir. 1955 yılında kurulan özel bir şirket olarak bilinen KKB, birçok alanda faaliyet gösterir. Kişilere ait kredi bilgileri ve risk raporlarının düzenlenmesini sağlayan bu büro, aynı zamanda kredi kayıtlarını da tutar. Bankalar periyodik aralıklarla KKB için veri aktarımı yapar. Böylelikle bütün bankalara ait olan bilgiler tek bir alanda toplanır. Ödenmeyen borçlar, başvuran herhangi bir başka banka tarafından görüntülenebilir.





KKB Raporu Nedir?

Kredi kayıt raporları, kredi kullanabilmeniz için son derece önemlidir. KKB puanı yüksek olanların kredi çekme olasılıkları daha yüksek olur. Düşük faiz ile daha kolay bir şekilde kredi çekebilmek için yüksek puanlar elde edilmesi gerekir. KKB puanı düşük olduğu zaman kredi çekme işlemleri zorlaşabilir.





Bu yüzden puanı yükseltebilecek doğru adımların atılması tavsiye edilir. Aksi takdirde kredi almak zor hale gelir. Kredi Kayıt Bürosu, puanlar konusunda son derece titiz çalışmalar sergiler. Son 5 yıl içerisinde kullanılan bütün krediler, kredili işlemler göz önüne alınarak yapılır. Kredi taksitlerinin geri ödemesindeki ödeme alışkanlıkları da dikkate alınır.





Bankacılık İçin KKB Neyi İfade Eder?

Bütün bankalar bilgilerin raporlanabilmesi için periyodik olarak KKB için bildirimde bulunurlar. Bankalardan gelen veriler ışığında kişilerin KKB puanları ortaya çıkar. Bir bankaya başvurduğunuz zaman KKB puanınıza bakılır. Başvuru yaptığınız banka ile bir sorun yaşamamış olsanız dahi başka bankalardaki kredi yükünüz ve ödeme alışkanlıklarınız soruna yol açabilir.





Puanlamalar genel olarak üç seviyeden meydana gelir. Seviyeler yüksek, düşük ve orta olarak belirlenmiştir. Puan yüksek olduğu zaman kredi anında onaylanır. Düşük puan için reddedilme söz konusudur. Orta seviyeler ise makul bir limit talep ettiği zaman değerlendirme altına alınabilir.





Finansal hayatınızın bir yansıması olan KKB puanınızı zaman zaman kontrol etmeniz ve gerekli doğru hamleleri yapmanız önemlidir. Bankalar ile aranızdaki finansal ilişkinin hangi seviyelerde olduğunu net bir şekilde gösterebilen KKB puanları değişkendir. KKB puanı sorgulama için dilerseniz Findeks’i tercih edebilirsiniz. Bu sayede güncel durumunuzu öğrenerek puanınızı yükseltmek için gerekli çalışmalara başlayabilirsiniz.