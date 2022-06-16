KO-MEK’ten İzmit’te Görkemli Açılış





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) en çok kurs merkezi ve kursiyeri bulunan İzmit ilçe sergisi vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Gündoğdu, Kuruçeşme, Leyla Atakan, Mehmet Ali Paşa, Mevlana, Mimar Sinan, Seka Kaynak Atölyesi, Serdar, Şemsettin - Fatma Pakize Tarın, Tepeköy, Umuttepe, Yahya Kaptan ve Yenişehir KO-MEK kurs merkezlerinin bulunduğu İzmit ilçenin açılışı da bir o kadar renkli geçti. Geri dönüşüm ürünlerine özellikle dikkat çeken Başkan Tahir Büyükakın, ‘’Sıfır atık konusunu birlikte başaracağız’’ dedi.





AÇILIŞA ZİYARETÇİ AKINI

İzmit Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, STK temsilcileri, kursiyerler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.





KO-MEK İLE KENDİMİ GELİŞTİRDİM

KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler eşliğinde eğlenen vatandaşlar ve kursiyerler zaman zaman söylenen türkülere eşlik ederek koca bir yılın yorgunluğunu üzerlerinden attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılışta kursiyerler adına her gün Yalova’dan gelerek SEKA Kaynakçılık Kursuna katılan Nilay Meriçoğlu konuştu. Meriçoğlu, daha çok erkeklerin tercih ettiği çoğu kişinin zor olarak gördüğü tığ kaynakçılığa merak sararak bu alanda eğitim almak istediğini şu sözlerle anlattı; ‘’İnternetten araştırma yaparak KO-MEK ile karşılaştım. Öncesinde beklentimi oldukça düşük tuttum ama buraya gelince eğitimin ne kadar önemli ve dolu dolu olduğunu yaşayarak öğrendim. Kendi adıma önemli kazanımlar elde ederek artık mezun oluyorum. Bu alanda bize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.’’













“HİZMETİN VE ÜRETİMİN OLDUĞU HER YERDE VARIZ”

Hizmetin olduğu her alana katılarak vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın İzmit ilçe sergisi açılışında da kursiyerleri yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, “Buralarda gerçekten önemli başarı hikâyeleri dinledik. KO-MEK’e gelip de mutlu olmayan, kendine yeni bir yaşam alanı oluşturmayan, yeniden hayata bağlanmayan kursiyer görmedim. Bu hizmeti sunmamıza vesile olan tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.





GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYENLER TEKNİK DESTEK BİZDEN

Girişimci olmak isteyen kursiyerlere, ‘’Siz yeter ki yaşlı bakım hizmetleri, ev yemekleri, temizlik alanı, çocuk bakımı gibi alanlarda kendi işinizi kurmak isteyin’’ diye seslenen Başkan Büyükakın, ‘’Size istediğiniz tüm teknik konularda destek olmaya hazırız’’ sözleriyle kendi işlerini kurmaya davet etti. KO-MEK’lerin sıfır atık bilinci ile çalışarak geri kazanım ve çevrecilik konusunda bayraktarlık yapmasını isteyen Başkan Büyükakın, eski ürünlerin yeniden işleyerek kullanılabilir hale getirilmesinin önemine değindi.





“GERÇEK ÇEVRECİLİK İLE GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ BAŞLATALIM”

Sahneye çıkarılan geri dönüşüm ve yenilenebilir ürünlerle ilgili de açılışa katılan vatandaşlara uyarıda bulunan Başkan Büyükakın, ‘’Geri dönüşüm alanında birçok atık ürünü işleyerek ekonomiye ve bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Doğaya da katkınız olur. Tek kullanımlık ürünler ne yazık ki doğada yüz yıllarca kalıyor, batının o sahte çevreciliği değil de ümmetin gerçek çevreciliği ile bir gönüllülük hareketi başlatmanızı istiyorum’’ çağrısını yaptı.





RESİM YARIŞMASINDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından dönem içerisinde gerçekleştirilen Kocaeli ve Turizm konulu resim yarışmasında dereceye giren kursiyerler Başkan Büyükakın tarafından ödüllendirildi.





KODELİ PROJESİNİ İNCELEDİ





KO-MEK Bohçasını yakında evlenecek olan kursiyerimize hediye eden Başkan Büyükakın daha sonra protokol ve sergi açılışına katılan çocuklarla birlikte açılış kurdelesini keserek sergi alanını gezdi. Eski ürünlerin yeniden hayata kazandırıldığı standı inceleyen Başkan Büyükakın özellikle Kodeli projesi ile kursiyerlerin yaptığı atık ürünler ile enerji üretimi ve kodlama atölyelerinde geliştirilen robotları uzun uzun inceleyerek uygulama yaptı. Alanda bulunan çocuklarla bir süre sohbet eden Büyükakın stantları tek tek gezerek bilgi aldı.









242.256 KURSİYERE EĞİTİM VERİLDİ





13 kurs merkezinin bulunduğu İzmit ilçede 155 Usta öğretici ile 155 farklı

branşta 22.385 kursiyer ile eğitim devam etmektedir. 22.385 kursiyerin, %78 kadın, %46 genç ve %43 ise üniversite mezunudur. İzmit ilçesinde bugüne kadar toplamda 242.256 kursiyere eğitim verildi.



