KOCAELİ AFAD’DAN AFET EĞİTİMİ SEFERBERLİĞİ

AFAD Başkanlığının okul, aile ve işyerlerini kapsayan ve toplumun tüm kesimlerine afet bilinci kazandırmayı hedefleyen "Afete Hazır Türkiye" Projesi kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü adeta eğitim seferberliği başlattı.

Proje kapsamında 2016 yılında 22 bin kişiye afet eğitimi veren Kocaeli AFAD, son 2 haftada da 21 farklı yerde eğitim ve tatbikat programları organize etti.

2017 yılında afet hazırlıklarının bir versiyonu olan afet eğitimlerine daha fazla ağırlık verileceği bilgisini veren Kocaeli AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, eğitim taleplerinin mutlaka değerlendirildiğini dile getirdi. Yoğunlaştırılan eğitimlerin adeta seferberliğe dönüştürüldüğünü ifade eden Biçer, son 2 haftada 21 yerde toplam 2200 kişiye eğitim verildiğini ifade etti.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer’in verdiği bilgilere göre Karamürsel Dr. Pembe Müjgan Alp Gökçora M. T. A. L. inde 212, İzmit Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda 175, Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulunda 90, İzmit Özel Günizi Anaokulunda 60, Derince Sabancı Teknik Endüstri Meslek Lisesinde 63, İzmit Vilayetler Birliği Öğrenci Yurdunda 74, İzmit Atılım Anaokulunda 88, Edebali Ortaokulunda 134, Körfez Nene Hatun ilkokulunda 120, İzmit Muammer Aksoy Anaokulunda 44, Gebze Özel Hisar Eğitim Kurumlarında 97, Yukarı Hereke Ortaokulunda 233, İzmit İlkadım Anaokulunda 91, Kirazlıyalı Tevfik Fikret Ortaokulunda 300, Körfez Mimar Sinan İlkokulunda 200, İzmit Özel Yıldızlar Anaokulunda 34, Kartepe Sarımeşe İlkokulunda 126 öğrenci ve öğretmen afet bilinci eğitimi aldı. Ayrıca bu okullardan dördünde 2086 öğrenciyle yapılan tahliye tatbikatı da ilave edildiğinde 17 okulda 4227 kişiye ulaşılmış oldu.

Bu 17 okul haricinde İzmit Aruklar İnşaat’ta 14, Başiskele Metalimpex’te 6, Gebze Ulus Metal’de 10 çalışana afet eğitimi yanında yangın eğitimi verildiğini ve tatbikatı yaptırıldığını söyleyen Biçer, bu çalışanlara ayrıca arama kurtarma, yaralı taşıma, ipler düğümler, sivil savunma servis eğitimlerinin de verildiğini ve İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 29 kişiye verilen eğitimlerle birlikte okul ve işyerlerinde tatbikatlara katılanlar dahil 2 haftada toplam 4286 kişiye afet farkındalığının kazandırıldığına inandıklarını sözlerine ekledi.