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Kocaeli Lojistik Çalıştayı’nda Ulaşım Ve Lojistik Ele Alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen "Körfez Lojistik Çalıştayı", 30 Haziran’da Kongre Merkezinde gerçekleşecek

Kocaeli Lojistik Çalıştayı'nda Ulaşım Ve Lojistik Ele Alınacak

28 Haziran 2022 Salı 14:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın düzenlediği Körfez Lojistik Çalıştayı, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya’nın yapacağı çalıştay, saat 10:00 da başlayacak. ‘’Ulaşıma 2053 Körfez Lojistik Çalıştayı’’ programına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve sektör temsilcileri katılacak. 


ULAŞTIRMA BAKANI KARAİSMAİLOĞLU KATILIYOR 

Başkan Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı konularının ele alınacağını ifade etti. Bu kapsamda Kocaeli, Körfez’de yer alan limanlar ihracat artışında önemli rol oynadığından, imalat sanayisi açısından ülkemizin en önde gelen illeri arasında yer alıyor. 14 organize sanayi bölgesi bulunan Kocaeli'de, kimya, otomotiv ve demir çelik sektörleri öne çıkıyor. Ayrıca 35 liman tesisi de bulunuyor. 


LOJİSTİKTE GEREKLİ YATIRIMLARDA KONUŞULACAK

Ayrıca Limanlarıyla deniz taşımacılığının merkezi haline gelen "sanayinin başkenti" Kocaeli, demir ve kara yollarının birleştiği bir konumda yer alıyor. İzmit Körfezi'ne Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşımın hızlı ve kolay olduğu göz önüne alındığında yakıttan ve zamandan tasarruf sağlanıyor. Bu kapsamda demir, kara ve deniz yollarıyla birlikte kentin entegrasyonuyla Körfez limanlarının, ihracat artışındaki rolü artıyor. Çalıştayda ulaşım ve lojistik, lojistik odağında stratejik yatırımlar, yasal düzenleme ve mevzuat konularının planlaması ve konuşulması da hedefleniyor.


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