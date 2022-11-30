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Kocaeli merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, devre mülk sahiplerinin telefonlarından kredi çekip kendi hesaplarına yatırdıkları ve atıl durumdaki devre mülklerle ilgili satış sözleşmesi imzalatarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:07

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hak sahiplerinin, devre mülklerini yabancı uyruklu kişilere yüksek fiyatlara satabilecekleri vaadiyle dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin kurdukları paravan şirketlere güven sağlamak amacıyla mağdurları çağırdığını, onları oyalayarak ellerinden aldıkları telefonlarına bilgileri dışında mobil bankacılık uygulaması yükleyerek kredi çektikleri ve çekilen kredileri kendi hesaplarına aktardığını tespit etti.
Ayrıca ekipler, güven oluşturmak amacıyla başka illerde atıl durumda bulunan devre mülklere dair satış sözleşmesi imzalatarak 220 kişinin de dolandırıldığını belirledi.
Kocaeli'de 2, Yalova'da 6, Sakarya'da 1, İzmir'de 1, İstanbul'da 14 adrese 24 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, mağdurlara ait çok sayıda evrak, çok sayıda şirkete ait kaşe, cep telefonları, sim kartlar ve devre mülk sözleşmeleri ele geçirildi.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden A.A, İ.U.İ, S.K, Z.Ö, H.T, Y. A. ve O.Z. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.


AA
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