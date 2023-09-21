KOCAELİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK







Kocaeli sanayi odasının Eylül ayı Meclis toplantısını takip ederek Kocaeli sanayi tarihi belgeseli çekip canlı yayınlar yaptık. Kocaeli sanayi odasının Eylül ayı Meclis toplantısını takip ederek Kocaeli sanayi tarihi belgeseli çekip canlı yayınlar yaptık.

Meclis toplantısının en önemli bölümü

"Sanayi, Deprem ve Afetlere Hazır mı?"

bölümü de yapılanan konuşma ve sunumdu.

KSO'DAN CANLI YAYINLAR

KSO MECLİS TOPLSNTISIN DA

ve

CANLI YAYININDA

KSO BAŞKANI YILMAZ KANBAK KONUŞUYOR

SANAYİ DEPREM VE AFETE HAZIR MI

KOCAELİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA PROF DR ŞERİF BAŞ SANAYİDE DEPREM AFET VE ACİL DURUM PLANI İLE İLGİLİ YAPTIĞI KONUŞMA

ve

da CANLI YAYINLANIYOR

KSO Meclisi’ne Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış konuk oldu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ağustos ayı Meclis Toplantısı, KSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un yönetiminde gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Üyeleri hazır bulundu.







Meclis Toplantısının konuğu, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış oldu. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundu. Meclis Başkanı Tuğrul’un toplantıyı açmasının ardından KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak ekonomik değerlendirmelerde bulundu, aylık faaliyetlerini paylaştı.

Meclis toplantısında konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış ise konuşmasında, “Biz afetleri doğa kaynaklı ve insan kaynaklı afet olarak ikiye ayırıyoruz. Afetlerin iyileştirilmesi afet yönetimi anlamına gelmez. Afetle karşılaştıktan sonra hızlı bir mücadele için daha önceden önlem almamız gerekiyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilin toplam ticaret hacmi 22 milyar dolar. Bu iller GSYH’ye 633 milyar katkı sağlamaktadır. 2023 Türkiye depreminin öngörülen ekonomik etkisinin de 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.





Depremlerin yarattığı etkilere bakarsak büyük depremler, yatırımları engelleyen ve enflasyonları artıran afetlerdir. Vergilerle hala 1999 depreminin yaralını sarmaya çalışıyoruz. Ülke olarak sanayi alanlarımızı deprem kuşaklarının üzerine ve yakınına inşa etmişiz. Japonya’ya yakın bir afet yönetim sistemini uygulamamız ve bu sisteme geçmemiz gerekiyor. İşletme sahipleri kendileri eğitim almak dışında çalışanları ve ailelerine de afet eğitimi vermeli. İlk 72 saat içerisinde dışarıdan destek gelmesi mümkün değil. Bu sürede kendi kendimizle kalacağız.