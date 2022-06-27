Kocaeli Stat yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda, menfez, köprü, güney yan yol ve servis yolu yapım çalışmaları devam ediyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılacak kavşak ile D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşımı kolaylaştıracak Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.





YAN YOLLARIYLA BİRLİKTE 13 KİLOMETRE

Anadolu Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılacak. D-100 Karayolundan Anadolu Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.





YİRİM DERE KÖPRÜSÜNDE FORE KAZIK ÇAKILIYOR

Yirim dere üzerindeki eski köprü yıkımı gerçekleştirildi. Eski köprünün yerine yapılacak yeni köprü için 56 adet fore kazık çakılıyor. Köprüde kullanılacak 96 adet öngermeli prefabrik köprü kirişi imalatı tamamlandı. 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte üzerinden 2×2 duble yol geçecek yeni köprüde çalışmalar sürdürülüyor.





VATAN CADDESİNDE MENFEZ YAPILDI

Vatan Caddesi üzerinde 500 metre drenaj menfezi yapıldı. 130 metre menfez imalatı daha yapılacak. Yirim dere köprüsündeki fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından D-100 Karayolu’nda fore kazık imalatlarına başlanacak. Güney yan yolda 350 metre uzunlukta yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. Güney yan yolda yol kenarındaki betonarme perde imalatları, istinat taş duvar yapım çalışmaları devam ediyor. Güney yan yol üzerindeki yüksek gerilim hattı da yer altına alındı.





İSTANBUL-ANKARA TRAFİK AKIŞI SERVİS YOLUNDAN

Alikahya Hyundai Fabrikası önündeki TEM Otoyolu altındaki menfez yıkılarak 2×2 krişli prefabrik köprü yapılacak. TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında trafik akışının aksatılmaması için aşama aşama yıkım gerçekleştirilecek. İlk aşamada İstanbul-Ankara istikameti daha sonra da Ankara-İstanbul istikametinde menfez yıkımı yapılacak. Menfez yıkım işine başlanmadan TEM Otoyolu yanında alternatif yol yapımına devam ediliyor. 700 metre uzunluğundaki servis yolunda terasman dolgusu alt temel serimi ve beton yol yapım çalışmaları sürüyor. Tem Otoyolu altındaki menfezin yıkımı esnasında kullanılacak servis yolunun altı beton üstüne asfalt serimi yapılacak. İlk etapta İstanbul-Ankara istikametine trafik akışı yapılacak, duble yolun tamamlanması sonrası TEM Otoyolu altındaki menfezin yıkımına başlanacak.



