Kocaeli, Travel Turkey İzmir Fuarı’nın gözdesi oldu





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ve dünyanın turizm değerlerini buluşturan Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde yer alarak, Kocaeli’nin tarihi, turistik güzellikleri, yerel lezzetleri ve daha pek çok özelliklerini yerli ve yabancı konuklara tanıtılmasını sağladı. Bu bağlamda Büyükşehir’in kent dinamikleriyle bir araya gelerek hazırladığı Kocaeli Turizm ve Master Planı, tanıtım ve markalama çalışmaları kapsamında İzmir’de düzenlenen Travel Türkiye Uluslararası İzmir Turizm Fuarı’nda yer aldı. “Gözlerinize İnanacaksınız” temasıyla Kocaeli standı kurularak, Kocaeli’nin turizm potansiyeli katılımcıların beğenisine sunuldu. Kocaeli’deki acente ve otellerin temsilcileri de stantta gelen yerli ve yabancı turizm seyahat acentelerinin temsilcilerine Kocaeli’nin konaklama olanakları ve Turizm destinasyonları ile ilgili bilgiler paylaşarak, kentteki rotalara davet etti. Bu kapsamda Kocaeli Turizm Rehberi, Doğa Turizmi Parkurları, Mavi Bayraklı Plajlar, turizm tanıtım katalog ve broşürleri ile standa gelen turizm profesyonellerine anlatıldı.





KENTİN SİMGELERİ TANITILDI

Kocaeli’nin doğal güzellikleri ve turizm değerleri ziyaretçilere sergilenirken, gastronomi, kış ve doğa turizmi ile fark yaratan Kocaeli standı ziyaretçilerden tam not aldı. Stantta Kocaeli’nin yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri beğeniye sunuldu. İzmit Pişmaniyesi, İzmit Simidi, Kandıra Yoğurdu, Eşme Ayvası, Karamürsel Gazozu, Sütlü Nuriye, Otur Fatma Tatlısı, Çiğceli Gözleme, Gebze Bayram Çöreği, Dartı, Samanlı Zeytini, Hereke Halısı ve Döşeme Bebek gibi pek çok yöresel ürün yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.





FUARIN GÖZDESİ KOCAELİ OLDU

Turizm trendlerini İzmir'de buluşturan Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'nın gözdesi Kocaeli standı oldu. Kocaeli Standı içerisinde ayrılan özel bölümlerde Kocaeli’nin otelleri ve turizm acenteleri de yer aldı. Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmesi Derneği ve TÜRSAB Doğu Marmara Bölge Temsilciliği temsilcileri ziyaretçilere Kocaeli’nin konaklama olanakları ve turizm potansiyellerini aktardı. İkili görüşmelerde özellikle Kocaeli’nin kış ve doğa turizmi ziyaretçilere ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.





TURİZM FİLMLERİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Kocaeli turistik rotalarının ve simgelerinin sergilenmesinin yanı sıra stantta kurulan ekranda Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde en iyi film ödülünü alan ‘Show Me Kocaeli filmi ve Havadan Kocaeli filmi’ gösterime sunuldu. Özellikle yabancı konuklar, Kocaeli hakkında daha detaylı bir bilgi sahibi edinmiş oldu.













Bülten No:2191