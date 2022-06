KOCAELİ YOZGATLILAR FEDERASYONU GÜCÜNE GÜÇ KATTI

Yaptığı etkinlikler ve hizmetlerle adından söz ettiren Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, gücünü geç katmaya devam ediyor. Yozgat yöresine ait 8 derneği bünyesinde bulunduran; Kocaeli’nin her bir ilçesinde örgütlenmesini sağlayan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu; bir takım yeniliklere, yeni gelişmelere, daha da büyümeye devam ediyor. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın başkanlığında Federasyon Genel Merkezi’nde bir araya gelen 20 kişiden oluşan yönetim kurulu üyeleri, federasyonda yeni görevlendirmelerde bulundu.

YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

Daha geniş kapsamlı çalışmak amacıyla federasyonda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Kocaeli’nin tanınmış iş kadınlarından ve siyasetçilerinden olan ABM Mühendislik Firması’nın yönetim kurulu başkanı genç girişimci iş kadını Hicran Bozkurt; Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu İzmit Bölge Başkanlığı’na, Yozgatlı İş Adamı B.R.H. Makine Firması’nın Yönetim Kurulu Başkanı genç girişimci iş adamı Ümit Kıyıcı Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu İş Adamları Birim Başkanlığı’na; Körfez’in tanınan ve sevilen isimlerinden olan siyaset arenasının önde gelen isimlerinden Gülseren Solmaz Altunal; Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Körfez Bölge Başkanlığı’na, Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl isi Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Basından Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.

‘BİRİMİZ HEPİMİZ; HEPİMİZ BİRİMİZ İÇİN’

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Yozgatlıların birlik ve beraberlik içinde her geçen gün gücüne güç katarak; Kocaeli’nde adeta bir kartopu gibi büyüdüğünü belirterek, “ Federasyon olarak Kocaeli’nin her yerinde etkili bir şekilde var olacağız. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Güç birliği oluşturacağız. Yozgatlılar hem siyasette, hem ticarette; hem yönetim kademesinde temsil edilecektir. Federasyon, Kocaeli’nde Yozgatlıların buluşma adresi olacaktır. Yozgatlılar olarak; birimiz hepimiz; hepimiz birimiz olacağız. Biz Yozgatlılar olarak vagon değil; lokomotif olacağız. Önümüzdeki süreç içinde çok önemli ve güzel hizmetlere imza atacağız. Doğduğumuz yeri unutmadığımız gibi; doyduğumuz yere de hizmet yapmak vazifemiz olacaktır. Kocaeli’nin her bir ilçesinde federasyonumuzun bayrağını dalgalandıran; birlik ve beraberliğimizi sağlayan; Yozgatlının derdini; derdi bilen derneğimiz ve temsilcimiz bulunmaktadır. “dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Yeni görevlendirmenin yapıldığı değerlendirme toplantısında; federasyonun ilk 6 aylık çalışması değerlendirildi; fikir alış verişinde bulundu; bu yılsonuna kadar yapılacak çalışmaların yol haritası belirlendi. Başkan Akalın, “ Önümüzdeki süreçte çok önemli hizmetlere imza atacağız. Devletimizin en üst kademesinde bulunan Yozgatlı bürokratlarla ilgili fikir alış verişlerimiz olacak. Biz, bu ülkeye ve içinde bulunduğumuz Kocaeli’ye hizmet etmeyi bir vazife bilen insanlarız. Önümüzdeki süreç içinde yeni ve çok önemli etkinliklerimiz olacak. Birliğimizi daha pekiştirecek; Yozgatlıları daha güçlü kılacak olan bu etkinliklerimiz için fizibilite çalışmalarımız, görüşmelerimiz, plan ve programımız devam ediyor.”dedi.