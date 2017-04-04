KOCAELİ'de 3 HAKİM GÖZALTINDA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gerçekleştirilen operasyonda, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından ihraç edilen Kocaeli Adliyesi Hakimleri N.B., M.G., ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.