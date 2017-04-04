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KOCAELİ'de 3 HAKİM GÖZALTINDA

Kocaeli'de dün gece FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mesleklerinden ihraç edilen 3 hakim gözaltına alındı

KOCAELİ'de 3 HAKİM GÖZALTINDA

04 Nisan 2017 Salı 10:53

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gece gerçekleştirilen operasyonda, Hakim  ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından ihraç edilen Kocaeli Adliyesi Hakimleri N.B., M.G., ve A.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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