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Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları ardından Kocaeli’de sağanak yağış etkili olurken cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

30 Eylül 2023 Cumartesi 17:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları ardından Kocaeli'de sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur sebebiyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilenirken zaman zaman trafik yoğunluğu da oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, koşarak binaların altına sığındı. Zaman zaman da şimşeklerde çaktı. Yağış sebebiyle alışveriş mağazasında bulunan eşyalarda sular altında kaldı. Yağmura yakalan Kamer Karan, "Kocaeli'de beklenen yağmur geldi. Sel derecesinde yağmur var. Yağmura hazırlıksız yakalandık, ıslandık" dedi.

 

Ani su baskınlarına karşı uyarıldı.

Kocaeli Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeye göre, birkaç gündür bölgemizde etkili olan yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ’ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmaya devam edecektir. Yarın akşam ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar sebebiyle e meydana gelebilecek ani sel, su baskını, sel, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.



İHA
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