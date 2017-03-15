Kocaeli'de Gez-Gör Hizmeti

Kocaeli'nin tüm güzelliklerini Gez-Gör programı ile yeniden keşfedilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Gez-Gör Kocaeli etkinliğiyle başta Kocaelililer olmak üzere şehir dışından ve yurt dışından gelen misafirler, kentimizin güzelliklerine tanık oluyor. Gez-Gör Kocaeli programıyla kentin kültürel ve tarihi mekanları tanıtılıyor. 2012 yılında başlayan Gez Gör Kocaeli projesinde aradan geçen 5 yılda bin gruptan oluşan 35 bin kişiye hizmet verildi.



KÜLTÜREL VE TARİHİ ALANLAR





Gez-Gör Kocaeli projesi kapsamında geziye katılanlar; Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi, Seka Film Platosu, Seka Kültür Evleri, Sekapark, İzmit Selim Sırrı Paşa Konağı, Orhan Camii, K@BİN Tanıtım Ogfisi ve Gebze Osman Hamdi Bey Müzesi’ni ziyaret ediyor.



BAŞKAN KARAOSMANOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİLER





Gez-Gör Kocaeli’nin misafirleri Gebzeli aileler oldu. Geziye engelli çocuklarıyla katılan aileler ise, Gebze’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile bir araya geldi. Çocukları engelli olduğu için dışarıya çıkmakta sıkıntılar yaşadıklarını aktaran engelli aileleri, ‘’Bu hizmet sayesinde hem çocuklarımızla dışarıya çıkmış olduk, hem de Kocaeli’nin güzelliklerini gördük. Başkanımız Karaosmanoğlu’na bize bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz’’ dedi. Başkan Karaosmanoğlu da, Gez-Gör hizmetinin tüm Kocaelililer’in hizmetinde olduğunu, Gebze bölgesine özellikle bir araç ve rehber tahsis ettiklerini ifade etti. Programa Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de eşlik etti.