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Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Gölcük ilçesinde dönel kavşaktaki refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

20 Kasım 2022 Pazar 22:23

Şirinköy Mahallesi İpek Caddesi'nde seyreden Tahsin Duman yönetimindeki 41 GR 495 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak dönel kavşaktaki refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Duman, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


AA
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