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Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle tarım arazilerini su bastı.

Kocaeli'de tarım arazilerini su bastı

20 Kasım 2023 Pazartesi 09:24

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kandıra'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle İzmit-Kandıra yolunda bulunan tarım arazileri sular altında kaldı. Aynı zamanda yollarda da su birikintileri oluştu. Kefken, Kerpe ve Cebeci gibi sahil bölgelerinde derelerin taşması neticesinde ise birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Sağanak yağışın yanı sıra, etkili olan kuvvetli rüzgar da sahildeki işletmeleri olumsuz etkiledi. Fırtına dolayısıyla denizde dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirliliğe sebep oldu.





İHA
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